ليبيا: السراج يطالب بوقف الدعم الفرنسي لحفتر والقتال مستمر

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج إنه فوجئ بتحرك عسكري من اللواء المتقاعد خليفة حفتر نحو طرابلس عندما بدأ الحل السياسي يلوح في ليبيا.

تصريحات السراج:

السراج وصف خطوة حفتر بالطعنة في الظهر.

السراج: حفتر يرسل أبناء ليبيا إلى مصير مجهول، وهو يقوض جهود حل الأزمة، ويدفع إلى مزيد من سفك الدماء.

السراج أشار إلى عمل مكثف مع البعثة الأممية لدعم المؤتمر الوطني الذي سيُعقد في غدامس.

السراج دعا الدول التي تدعم حفتر إلى وقف هذا الدعم.

رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج (يمين) يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (يسار) (غيتي)

انتقادات للموقف الفرنسي:

مصدر حكومي رسمي رفيع المستوى قال للجزيرة إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أبلغ السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو إيلين، احتجاجا شديد اللهجة على موقف فرنسا الداعم لحفتر.

قال المصدر إن السراج طلب منها بشكل رسمي إبلاغ هذا الاحتجاج لحكومة بلادها والرئيس الفرنسي.

أضاف المصدر أن السراج قال للسفيرة إن الدعم الفرنسي لحفتر يخالف ما قامت به باريس من جهد سياسي سابق لصالح ليبيا.

ذكر المصدر أن السفيرة رفضت اتهام فرنسا بتقديم الدعم لحفتر، وأكدت استمرار دعمها لحكومة الوفاق الوطني وللحل السياسي للأزمة.

الوضع الميداني:

وزير الداخلية الليبي فتحي بشاغا، قال إن القوات الحكومية باتت تسيطر على مطار طرابلس، وتمكنت من إخراج القوات التي يقودها حفتر منه.

أضاف بشاغا أن القوات الحكومية تتقدم في كل محاور القتال جنوب طرابلس.

آمر المنطقة العسكرية في العاصمة الليبية اللواء عبد الباسط مروان قال لـ "الجزيرة، إن قوات حكومة الوفاق تتقدم في محاور وادي الربيع وقصر بن غَشير والهيرة جنوب العاصمة، مع تقهقر قوات حفتر.

قال المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق محمد حسن قنونو، إن قوات الجيش الليبي تسيطر على مطار طرابلس ووادي الربيع.

أضاف قنونو أن القوات المسلحة الليبية التابعة لحكومة الوفاق تتلقى الدعم من ذاتها، لأنها تدافع عن أراضيها.

يتزامن هذا مع دخول قوة من كتيبة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق محاور القتال جنوب طرابلس، ووصول تعزيزات عسكرية من الكتيبة 166 التابعة لعملية البنيان المرصوص، وذلك للمشاركة في المواجهات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية ضد قوات حفتر.

أسفرت المواجهات عن تراجع قوات حفتر التي خسرت عددا من سياراتها، بعد تقدم قوات الوفاق مدعومة بتعزيزات مسلحة من مدينة مصراتة.

رد المسماري:

في المقابل، قال المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، إن قواته لا تزال تسيطرُ على مطار طرابلس بشكل كامل.

أشار المسماري إلى مصرع 14 مقاتلا من هذه القوات خلال المعارك الدائرة في محيط العاصمة طرابلس.

المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري (غيتي)

خلفية: