شاهد: هشام جعفر "طليقا" بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي بمصر

جعفر يعاني من حالة صحية متدهورة منذ اعتقاله نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، ما أدى لإصابته بضمور في العصب البصري ومضاعفات تهدد بفقد بصره بسبب الإهمال، بالإضافة إلى تضخم البروستاتا، وقد أجرى عملية جراحية الشهر الماضي.