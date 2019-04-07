شاهد| ليبيا: حملة حفتر على طرابلس كانت بأوامر سعودية

قال مصدر رفيع المستوى من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للجزيرة إن الحملة التي يشنها خليفة حفتر على العاصمة طرابلس كانت بتعليمات وأوامر سعودية.

التفاصيل

المصدر: حفتر الذي زار السعودية قبل أيام، واستقبله العاهل السعودي الملك سلمان بشكل رسمي، ثم ولي العهد محمد بن سلمان، عاد إلى ليبيا واتخذ قراره بإطلاق العملية العسكرية، وتحديد موعدها بعد أن تلقى دعما ماليا كبيرا لتنفيذها.

كانت زيارة حفتر للسعودية في الأيام الماضية الأولى من نوعها.

عملية عسكرية شاملة

أعلن المتحدث باسم قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو انطلاق عملية عسكرية شاملة في المدن الليبية تحت اسم​"بركان الغضب".

قنونو أكد في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس حرص القوات المسلحة على سلامة المدنيين الليبيين وأمنهم.

قنونو: القوات المسلحة جاهزة لحماية العاصمة طرابلس وكل مدن ليبيا.

قنونو: سنضرب بيد من حديد على العابثين بوحدة وأمن البلاد.

قنونو: ليبيا ستبقى دولة مدنية

قنونو: الجيش لن يسمح بعسكرة الدولة.

تجدد الاشتباكات

تجددت المواجهات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق، وأخرى لحفتر في مناطق عدة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

قتل مدني بعد سقوط قذيفة على منزله في منطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس خلال الاشتباكات.

مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق الوطني: طائرة تابعة لقوات حفتر قصفت معسكر النقلية في طريق المطار جنوبي العاصمة، من دون وقوع إصابات.

هدنة أممية

بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا: البعثة دعت إلى هدنة لساعتين في جنوب طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين قوات موالية للحكومتين المتنافستين.

البعثة: نحث الجانبين على الالتزام بهدنة بين الساعة 1600 و1800 بالتوقيت المحلي لإجلاء الجرحى.

استنكار

استنكرت الهيئة الطرابلسية هجوم قوات حفتر على طرابلس، ووصفتها بالعدوان الغاشم بهدف قلب نظام الحكم واحتلال المدينة وترويع سكانها الآمنين.

الهيئة في بيان: حكومة الوفاق هي الحكومة الليبية الشرعية المستمدة من الأعراف الدولية والمنبثقة من اتفاق سياسي.

الهيئة طالبت مجلس الأمن والبعثة الأممية في ليبيا بإلغاء الملتقى الوطني الجامع، وإلزام حفتر بسحب قواته المعتدية على طرابلس، ومعاقبة الدول الداعمة له.

حذرت الهيئة من تقويض عملية السلام بتشجيع الأطراف على اللجوء إلى الحل العسكري جراء عدم تحرك الأمم المتحدة.

الهيئة الطرابلسية طالبت حكومة الوفاق الوطني بتغيير خططها لمواجهة العدوان الذي تشنه قوات حفتر على مدن الغرب الليبي، والعاصمة طرابلس، واتخاذ مواقف أكثر حزما.

أبدت الهيئة استغرابها من حملة العلاقات العامة التي قامت بها البعثة الأممية في ليبيا تجهيزا للملتقى الوطني الجامع، مع أن حفتر يرفض أي مبادرة للسلام والحوار ويصر على دق طبول الحرب.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التصعيد العسكري في ليبيا.

الاتحاد طالب الشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

الاتحاد في بيان استنكر بشدة التصعيد العسكري الذي يقوم به حفتر

واعتبر أن هذا التصعيد نوع من الفساد في الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده ومواجهته.

دعا الاتحاد الشعب الليبي بجميع مكوناته وأحزابه ومؤسساته إلى التصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف القضاء على ما بقي من البنية الأساسية للدولة والمجتمع.

دعا الاتحاد الدول والشعوب العربية، والأمم المتحدة، إلى الوقوف العملي ضد هذا العدوان الغاشم.

طالب الاتحاد بتوفير الدعم الكافي لحكومة الوفاق لصد العدوان والمضي في تحقيق الوحدة والشرعية والاستقرار للشعب الليبي.

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