"درس سريع في التاريخ" دفع ترمب لاتخاذ قراره بشأن الجولان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس السبت، إنه اتخذ القرار المثير للجدل بالاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتلة بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف.

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قال ترمب أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس إنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.

أضاف ترمب وسط ضحك من الحاضرين بلاس فيغاس "قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها: الصين وكوريا الشمالية".

قال ترمب إنه اتخذ قراره بشكل سريع وأضاف "نتخذ قرارات سريعة. ونتخذ قرارات سليمة".

عندما سأل ترمب الحاضرين عمن سيكسب الانتخابات الإسرائيلية تعالت صيحات "بيبي". ورد ترمب "أعتقد أنها ستكون متقاربة. شخصان جيدان".

يسعى نتنياهو من أجل بقائه السياسي في مواجهة الجنرال السابق بيني غانتس.

ضم الجولان

يطلب ترمب عادة إحاطته بالأمور بشكل سريع ومركز ويشتهر بإعادة سرده الروايات بشكل يتضمن بعض الخيال.

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترمب الشهر الماضي. ووقع ترمب خلال اجتماعهما في 25 مارس/ آذار على إعلان باعتراف الولايات بالجولان أرضا إسرائيلية في تخل مثير عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

ترمب أعلن عن هذه الخطوة قبل ذلك بأيام على "تويتر" وفُسرت على نطاق واسع على أنها محاولة لتعزيز نتنياهو الذي يخوض انتخابات في التاسع من أبريل/ نيسان للفوز بفترة جديدة.

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