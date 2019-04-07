بالصور: صحفي إسرائيلي يكشف عن زيارته للسعودية.. وغضب يعم تويتر

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريرا كشفت فيه عن زيارة قام بها إسرائيلي مؤخرا إلى السعودية، ما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي فيما احتفت الخارجية الإسرائيلية بتلك الزيارة.
ونشرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، صور "السائح" الإسرائيلي الذي زار السعودية "خفية"، وظهر وهو يرتدي الزي الخليجي، ويتجول في عدة أماكن داخل المملكة.
نشرت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية تقريرا كشفت فيه عن زيارة سياحية قام بها إسرائيلي مؤخرا إلى السعودية. يقول السائح: "الشعب السعودي ودود للغاية. لمست ثقافة متميزة لابناء هذا الشعب" pic.twitter.com/thYvh1npUy
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 6, 2019
هذا الشخص وامثاله دخلوا للسعودية بجواز سفر دولة أجنبية، حيث انه ممنوع ان يدخل شخص بجواز "إسرائيلي" الى السعودية، كما انه لا يوجد سفارة سعودية في اسرائيل لتصدر تأشيرة دخول من الأساس. #FakeNews
— بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) April 6, 2019
يارجل هذا يكذب و يحاول استعطاف الشعب السعودي
ان صدق فل يظهر الختم الذي على الجواز
— ناشي العتيبي (@nashysALotaibi) April 6, 2019
الجنسية المزدوجة شائعه جدا بالنسبة للإسرائيليين
— عبد الرحيم الغامدي (@abs0021) April 7, 2019
الرد للاشخاص اللذين يرحبون في التعيقات نسيتوا محمد الدره؟ نسيتوا قدس المسلمين؟ نسيتوا فلسطين جنة الله في ارضه انها ارضكم ياعرب!
— لوليا (@t59055321) April 7, 2019
شغالين تزوير في هويتهم علشان يدخلون السعودية العظمى
شغل استخبارات إسرائيلية حنا عارفين لايفكرون تمشي علينا .
— ١٤٤٠ هَـ (@VO_i7) April 7, 2019
هؤلاء يهود كذابين وخونه وانجاس …نستورد كلاب ولا يدخل يهودي واحد للسعودية
— عبدالله الشهري (@asalshehri115) April 6, 2019
استغرب من كثير يرحبون فيه ويقولون يالله حيه بالعكس الله لايحييه ولايشرفنا يكون موجود او ان رجله تلمس ارض السعوديه
— **نـــہْ ـاصــہْ ـر* (@naser1218naser) April 7, 2019
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https://twitter.com/AsemPlus/status/1114620047622909952?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/nvm490/status/1114693741779083264?ref_src=twsrc%5Etfw
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الله لا يحييك
— عبدالله الشهري (@asalshehri115) April 6, 2019
أكيد مستعمل جواز لدولة ثانية و دخل لأن الاسرائليين ممنوعين من دخول السعودية
— محمد الهاجري KSA (@mmhajri111) April 6, 2019
– السعودية لا تعترف بدولة الإحتلال .
– لا يوجد علاقة دبلوماسية بينهما .
– يمنع دخول أي شخص يحمل الجواز الـ ( صهيوني ) للسعودية لأنه نكرة .
– لذلك اسألوا هذا( الكلب )ماهو الجواز الآخر الذي دخل به .
– ومن باب الأمانة الأدبية غيروا اسم (اسرائيلي)للجنسية الأخرى التي دخل بجوازها.
— أبوطارق (@abotareq_sa) April 6, 2019
أكذبوا بما تريدون وسيعلق بعض الحمقى (شوفوني) السعودية لن يدخلها حامل جواز إسرائيلي، ولكن ليس لنا سلطة على الدول الأخرى لو حصل على تأشيرة بجواز آخر … هذه الحقيقة 🎯
— مبارك بن محمد الطامي (@mmmaltami) April 6, 2019
نحن طيبون لكن انتم ياليهود ملاعين والدين
— الشاعر ابو مهنا (محمد الزهراني) (@m13921392m) April 6, 2019
https://twitter.com/JELOOOD/status/1114620106297020417?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/abualwaleed40/status/1114594734654271488?ref_src=twsrc%5Etfw
دخل بجواز سفر غير اسرائيلي
أي اسرائيلي يفكر يجي بجواز الكيان الصهيوني يرجع بالجزمه من المطار 👌🏼
— موسى الحربي💚👑 (@semmo10) April 6, 2019
هذا اليهودي لو قال للشباب السعودي الذين حوله في الصوره انه اسرائيلي كان قطعوه تقطيع 😂😂😂 ومع ذلك هذا الشاب شكل وجهه لا بوحي انه يهودي اصيل قد يكون معه جواز سفر اسرائيلي يوماً ما سوف يتحدث هذا الشاب عن نفسه
— 🇸🇦نعيمه الدخيّل🇸🇦 (@Naeemah842) April 6, 2019
لم ولن يدخل السعوديه بجواز سفره الاسرائيلي ! فأنتم في قائمة الدول الممنوعه من دخول حامل جوازها لوطننا العظيم ،، الأكيد دخوله بجواز سفر لدوله أُخرى بيننا وبينها علاقات سياسيه واقتصاديه
— مشعل بن خالد 🇸🇦MBS🇸🇦 (@MESHAL_sh5) April 6, 2019
ياابن الحرام كيف دخلت بلاد الحرمين يانجس
— AMMAR (@AMMAR09866062) April 6, 2019
الله لايحييه ولا يحيي من حياه
— Nano (@NadOosh8180) April 7, 2019
اللي بيننا وبينكم عداوة عمرها الألاف من السنين ولازالت وستستمر.
— محمد ي. التميمي (@Son_of_Yousef) April 6, 2019
https://twitter.com/samilafi1/status/1114763010147520512?ref_src=twsrc%5Etfw
كل شيي له مقابل وما كان تحت الطاولة اصبح علناً…اللهم لا تجعل من أهل آخر الزمان ويحل عليها غضبك وسخطك وخسفك.. اللهم آمين
— nany na (@nanyna5) April 6, 2019
https://twitter.com/n2l_z/status/1114660972424249344?ref_src=twsrc%5Etfw