بالصور: صحفي إسرائيلي يكشف عن زيارته للسعودية.. وغضب يعم تويتر

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريرا كشفت فيه عن زيارة قام بها إسرائيلي مؤخرا إلى السعودية، ما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي فيما احتفت الخارجية الإسرائيلية بتلك الزيارة.

ونشرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، صور "السائح" الإسرائيلي الذي زار السعودية "خفية"، وظهر وهو يرتدي الزي الخليجي، ويتجول في عدة أماكن داخل المملكة.

نشرت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية تقريرا كشفت فيه عن زيارة سياحية قام بها إسرائيلي مؤخرا إلى السعودية. يقول السائح: "الشعب السعودي ودود للغاية. لمست ثقافة متميزة لابناء هذا الشعب" pic.twitter.com/thYvh1npUy — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 6, 2019

أبرز ما ورد في تقرير الصحيفة الإسرائيلية:

"إسرائيل اليوم" كشفت النقاب عن زيارة قام بها صحفي إسرائيلي مؤخرًا إلى السعودية لحضور مسابقة "الفورميلا" التي جرت في الرياض، وفقًا لترجمة الباحث سعيد بشارات المتخصص في شؤون الاحتلال الإسرائيلي.

الصحيفة الإسرائيلية، نشرت تقريرًا مفصلًا عن الزيارة، بدءًا من اتخاذ الصحفي الحريدي يوسف زينيتش، القرار مرورًا بتقديم الفيزا والوصول للرياض وانتهاء بزيارة قام بها إلى مدينة المستقبل التي يعكف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إقامتها.

الصحيفة نقلت عن الصحفي قوله "إنه لم يكن يتخيل أن يزور السعودية أبدًا، لكنه فكر في الأمر بمجرد أن صادف مقالًا عن احتمال إصدار تأشيرات دخول إلى المملكة".

الصحفي: فهمت أنه في محاولة لجذب السياح، أنشأت الحكومة السعودية وكالة تسمى الهيئة العامة للرياضة لتنظيم الأحداث التي تجتذب الزوار إلى البلاد، الحدث الأول كان سباق الجائزة الكبرى للفورمولا إي، الذي أقيم يوم 15 ديسمبر في منطقة درايا، وهي منطقة قديمة شمال غرب العاصمة الرياض.

الصحفي الإسرائيلي: ‎ يحق للسياح الذين أعربوا عن اهتمامهم بالحدث الحصول على تأشيرة دخول عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة القنصلية أو السفارة.

يحق للسياح الذين أعربوا عن اهتمامهم بالحدث الحصول على تأشيرة دخول عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة القنصلية أو السفارة. الصحفي: تم إصدار التأشيرة لمدة 30 يومًا، وكان التقييد الوحيد هو المدن الإسلامية المقدسة (مكة والمدينة) والتي كانت مغلقة لغير المسلمين. تم إصدار التأشيرات مع تذكرة للسباق فقط.

الصحفي الإسرائيلي: ‎ أحد الأشياء التي أزعجتني بشأن الرحلة هو أنني لم أجد معلومات واضحة عن إمكانية دخول اليهود إلى السعودية. في الماضي، تم رفض الأشخاص الذين وضعوا علامة "يهودي" في طلب التأشيرة على الفور.

أحد الأشياء التي أزعجتني بشأن الرحلة هو أنني لم أجد معلومات واضحة عن إمكانية دخول اليهود إلى السعودية. في الماضي، تم رفض الأشخاص الذين وضعوا علامة "يهودي" في طلب التأشيرة على الفور. الصحفي: النماذج التي قمت بملئها لم تكن ممكنة، ولكن ملأت فقط "غير مسلم". كنت خائفًا من مصادرة شالتي والتفيلين (زي ديني يهودي)، ولذلك نصحني مستشار الشؤون الجيوسياسية بإرسال بريد إلكتروني وسؤالهم.

الصحفي الإسرائيلي: ‎ تلقيت ردًا للطلب الأول، الذي ذكر أنني مرحب بي في البلد (مع توصية لأسارع إلى شراء التذكرة للسباق القادم). أما فيما يتعلق بشال الصلاة والتيفيلين، تلقيت إجابة مثل "لسنا سلطة جمركية، فنحن نتعامل فقط مع التأشيرات".

تلقيت ردًا للطلب الأول، الذي ذكر أنني مرحب بي في البلد (مع توصية لأسارع إلى شراء التذكرة للسباق القادم). أما فيما يتعلق بشال الصلاة والتيفيلين، تلقيت إجابة مثل "لسنا سلطة جمركية، فنحن نتعامل فقط مع التأشيرات". الصحفي: عندما حزمت لهذه الرحلة، كنت أعلم أنني يجب أن أكون حذرًا للغاية. يُحظر الدخول مع شيء يحمل العلم الإسرائيلي أو الأموال الإسرائيلية أو أي شيء يصنع في إسرائيل.

الصحفي: في مكتب الخطوط السعودية بإسطنبول، حيث كنت قد سافرت من إسرائيل ومنه برحلة إلى الرياض، فحص ممثل شركة الطيران جواز سفري بعناية واتصل بالشخص المسؤول عنه، سألني "هل أنت من إسرائيل؟" فقلت ‎ "لا أنا من الولايات المتحدة"، فراح ينظر إلى جواز السفر مرة أخرى وكأنه غير مرتاح في قراءة اسمي اليهودي.

ثم سألني "هل تطير لمشاهدة حدث الفورمولا؟" عندما قلت نعم، تمنى لي رحلة سعيدة.

"لا أنا من الولايات المتحدة"، فراح ينظر إلى جواز السفر مرة أخرى وكأنه غير مرتاح في قراءة اسمي اليهودي. ثم سألني "هل تطير لمشاهدة حدث الفورمولا؟" عندما قلت نعم، تمنى لي رحلة سعيدة. الصحفي الإسرائيلي: بعد الإقلاع ومع تقدم الرحلة، أصبحت القبعة التي ارتديتها على رأسي غير مريحة. مشكلتي هي أنه في حالة إزالتها، سيتم الكشف عن قلنسوة الجمجمة أدناه، بالإضافة إلى الشعر المستعار المدفون تحتها. مع حركة سريعة خلعت قبعتي وغطيت رأسي ببطانية. غفيت حتى أيقظني الحراس قبل بضع دقائق من الهبوط.

الصحفي الإسرائيلي: كان خوفي الأكبر قبل الرحلة هو الفحص الجمركي في المطار السعودي. سمعت أن ممثلي الجمارك كانوا يبحثون في كل حقيبة ويمكنهم مصادرة الأناجيل والصلبان المسيحية ونجم داود والطعام غير الحلال وحتى الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

الصحفي حكى عن لحظات رعب مر بها عندما بدأ فحص الحقيبة، إذ استغرب مسؤولو الفحص متعلقاته وسألوه عن كيفية استخدامها فشرح لهم أنها للصلاة فلم يقتنعوا أولًا ثم مر الفحص بسلام، و ‎ من هناك وصل اليهودي إلى السعودية وبدأ زياراته للمملكة حيث دخل مكة والمدينة والرياض وجدة، وزار فندق الريتز كارلتون حيث احتجز عدد كبير من الأمراء والمسؤولين.

من هناك وصل اليهودي إلى السعودية وبدأ زياراته للمملكة حيث دخل مكة والمدينة والرياض وجدة، وزار فندق الريتز كارلتون حيث احتجز عدد كبير من الأمراء والمسؤولين. في الختام قال الصحفي الإسرائيلي: لقد تعلمت الكثير من السعودية. فالناس ودودون للغاية، ولم أشعر بالتهديد أو عدم اليقين للحظة. وعن تطبيع العلاقات بين البلدين قال "يبدو أننا نقترب من اليوم الذي سيصبح فيه هذا الحلم حقيقة".

ليست أول مرة:

ليست هذه المرة الأولى، التي تثير زيارة إسرائيلي، للسعودية جدلًا، ففي ديسمبر 2017، نشر المدون الإسرائيلي "بن تزيون" صور له من داخل المسجد النبوي في المدينة، ما أثار غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي.

ازدادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة، بين الإسرائيليين والعرب من خلال مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات والبحرين، في حين تتحدث تقارير عن علاقات سرية وطيدة مع السعودية.

مؤتمر وارسو لـ"السلام والأمن بالشرق الأوسط"، في فبراير الماضي، شهد جلوس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جانب وزراء عرب على طاولة واحدة. ويتفاخر نتنياهو كثيراً بما يعده تطورًا في العلاقات بين "إسرائيل" ودول عربية، في حين ما يزال الوضع مع الفلسطينيين دون تغيير.

باستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع "إسرائيل".

لا مرحبا بالإسرائيليين في بلاد الحرمين:

بمجرد الكشف عن هوية الصحفي الإسرائيلي وانتشار صوره، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، بالغضب وأكدوا أن هذا الإسرائيلي دخل إلى السعودية خفية وبالخديعة، وأن "الشعب" السعودي لو كان يعلم هويته الحقيقة لما خرج سالما من بيدن يديه، وأكد مستخدمو مواقع التواصل على رفض الشعوب العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذا الإسرائيلي وأمثاله غير مرحب بهم في بلاد الحرمين.. وتلك أبرز التعليقات:

هذا الشخص وامثاله دخلوا للسعودية بجواز سفر دولة أجنبية، حيث انه ممنوع ان يدخل شخص بجواز "إسرائيلي" الى السعودية، كما انه لا يوجد سفارة سعودية في اسرائيل لتصدر تأشيرة دخول من الأساس. #FakeNews — بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) April 6, 2019

يارجل هذا يكذب و يحاول استعطاف الشعب السعودي

ان صدق فل يظهر الختم الذي على الجواز — ناشي العتيبي (@nashysALotaibi) April 6, 2019

الجنسية المزدوجة شائعه جدا بالنسبة للإسرائيليين — عبد الرحيم الغامدي (@abs0021) April 7, 2019

الرد للاشخاص اللذين يرحبون في التعيقات نسيتوا محمد الدره؟ نسيتوا قدس المسلمين؟ نسيتوا فلسطين جنة الله في ارضه انها ارضكم ياعرب! — لوليا (@t59055321) April 7, 2019

شغالين تزوير في هويتهم علشان يدخلون السعودية العظمى

شغل استخبارات إسرائيلية حنا عارفين لايفكرون تمشي علينا . — ١٤٤٠ هَـ (@VO_i7) April 7, 2019

هؤلاء يهود كذابين وخونه وانجاس …نستورد كلاب ولا يدخل يهودي واحد للسعودية — عبدالله الشهري (@asalshehri115) April 6, 2019

استغرب من كثير يرحبون فيه ويقولون يالله حيه بالعكس الله لايحييه ولايشرفنا يكون موجود او ان رجله تلمس ارض السعوديه — **نـــہْ ـاصــہْ ـر* (@naser1218naser) April 7, 2019

https://twitter.com/Mr_0xx0/status/1114546998080876544?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AsemPlus/status/1114620047622909952?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nvm490/status/1114693741779083264?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/wafaa12391/status/1114550189925306368?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/totalona01011/status/1114770990846881793?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EnazyMhmd/status/1114542924316991488?ref_src=twsrc%5Etfw

الله لا يحييك — عبدالله الشهري (@asalshehri115) April 6, 2019

أكيد مستعمل جواز لدولة ثانية و دخل لأن الاسرائليين ممنوعين من دخول السعودية — محمد الهاجري KSA (@mmhajri111) April 6, 2019

– السعودية لا تعترف بدولة الإحتلال . – لا يوجد علاقة دبلوماسية بينهما . – يمنع دخول أي شخص يحمل الجواز الـ ( صهيوني ) للسعودية لأنه نكرة . – لذلك اسألوا هذا( الكلب )ماهو الجواز الآخر الذي دخل به . – ومن باب الأمانة الأدبية غيروا اسم (اسرائيلي)للجنسية الأخرى التي دخل بجوازها. — أبوطارق (@abotareq_sa) April 6, 2019

أكذبوا بما تريدون وسيعلق بعض الحمقى (شوفوني) السعودية لن يدخلها حامل جواز إسرائيلي، ولكن ليس لنا سلطة على الدول الأخرى لو حصل على تأشيرة بجواز آخر … هذه الحقيقة 🎯 — مبارك بن محمد الطامي (@mmmaltami) April 6, 2019

نحن طيبون لكن انتم ياليهود ملاعين والدين — الشاعر ابو مهنا (محمد الزهراني) (@m13921392m) April 6, 2019

https://twitter.com/JELOOOD/status/1114620106297020417?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/abualwaleed40/status/1114594734654271488?ref_src=twsrc%5Etfw

دخل بجواز سفر غير اسرائيلي

أي اسرائيلي يفكر يجي بجواز الكيان الصهيوني يرجع بالجزمه من المطار 👌🏼 — موسى الحربي💚👑 (@semmo10) April 6, 2019

هذا اليهودي لو قال للشباب السعودي الذين حوله في الصوره انه اسرائيلي كان قطعوه تقطيع 😂😂😂 ومع ذلك هذا الشاب شكل وجهه لا بوحي انه يهودي اصيل قد يكون معه جواز سفر اسرائيلي يوماً ما سوف يتحدث هذا الشاب عن نفسه — 🇸🇦نعيمه الدخيّل🇸🇦 (@Naeemah842) April 6, 2019

لم ولن يدخل السعوديه بجواز سفره الاسرائيلي ! فأنتم في قائمة الدول الممنوعه من دخول حامل جوازها لوطننا العظيم ،، الأكيد دخوله بجواز سفر لدوله أُخرى بيننا وبينها علاقات سياسيه واقتصاديه — مشعل بن خالد 🇸🇦MBS🇸🇦 (@MESHAL_sh5) April 6, 2019

ياابن الحرام كيف دخلت بلاد الحرمين يانجس — AMMAR (@AMMAR09866062) April 6, 2019

الله لايحييه ولا يحيي من حياه — Nano (@NadOosh8180) April 7, 2019

اللي بيننا وبينكم عداوة عمرها الألاف من السنين ولازالت وستستمر. — محمد ي. التميمي (@Son_of_Yousef) April 6, 2019

https://twitter.com/samilafi1/status/1114763010147520512?ref_src=twsrc%5Etfw

كل شيي له مقابل وما كان تحت الطاولة اصبح علناً…اللهم لا تجعل من أهل آخر الزمان ويحل عليها غضبك وسخطك وخسفك.. اللهم آمين — nany na (@nanyna5) April 6, 2019

https://twitter.com/n2l_z/status/1114660972424249344?ref_src=twsrc%5Etfw