بالصور: إجلاء حيوانات حديقة بغزة لتأثرها بالحصار

قام فريق طبي من مؤسسة "فور بوز النمساوية"، الأحد، بنقل حيوانات وطيور حديقة حيوان من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى محمية طبيعة في الأردن وجزء منها إلى جنوب أفريقيا.

جاء نقل الحيوانات بعد عدة لقاءات أجرتها المؤسسة مع وزارة الزراعة بغزة التي كانت ترفض بشكل قاطع نقل الحيوانات، في ظل تحجج المؤسسة بقلة الرعاية في ظل ظروف الحصار الإسرائيلي التي طالت كافة مناحي الحياة في القطاع.

صاحب الحديقة يوضح

فتحي جمعة أحد مالكي الحديقة لـ"الجزيرة مباشر": لم نعد قادرين على الوفاء بالتزامات الحديقة في ظل ظروف الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة منذ 13 عاما.

جمعة: سننقل ما يقارب 40 حيوانا متنوعا بين أسود وغزلان وقرود وطيور إلى المملكة الهاشمية الأردنية برعاية من مؤسسة "فوز بوز النمساوية".

جمعة: الحديقة ستواصل فتح أبوابها أمام الزائرين برغم نقل الحيوانات، وسنحاول قدر المستطاع تعويض زوار الحديقة بالمناظر الطبيعية وبعض الحيوانات.

جمعة: الحديقة تحتاج إلى مصاريف مرتفعة من أجل الحفاظ على حياة الحيوانات كالطعام وأجرة العاملين، والعلاجات المقدمة للحيوانات، وهذا بات أمرا مكلفا في ظل ضعف الإقبال على الحدائق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في غزة.

جمعة: ضعف الاهتمام من قبل الجهات الحكومية والمجتمعية في غزة بمجال تربية الحيوانات والحدائق، حال دون القدرة على استكمال بقاء الحيوانات في الحديقة لفترات أطول.

جمعة: خسرنا الكثير من الحيوانات خلال السنوات الماضية، في ظل ضعف الإمكانات للعلاج في قطاع غزة، وبسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة منذ عام 2006.

جمعة: نأمل أن تتحسن الأوضاع في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، ونعيد هذه الحيوانات للقطاع، ونعمر الحدائق بالمزيد من الحيوانات وبأنواع أخرى غير تلك التي كانت بالحديقة.

جمعة: سأرافق الحيوانات حتى بوابة معبر بيت حانون إيرز وهي آخر نقطة في قطاع غزة، على أمل الالتقاء بهن لاحقا في الأردن أو بعد إعادتهن لقطاع غزة.

جمعة: لا أدري كيف سأصحو غدا وأدخل حديقتي ولا أجد الأسود والذئاب والغزلان والطيور التي اعتدت إطعامهن والاهتمام بهن.

الزراعة تتراجع عن قرار رفض النقل

وزارة الزراعة في غزة قالت أمس إنها منعت وفدا من المؤسسة النمساوية من إخراج عدد من الحيوانات البرية من حديقة رفح، مؤكدة وجود رعاية متكاملة لها.

نائب مدير عام الخدمات البيطرية حسن عزام في تصريح لـ"الجزيرة مباشر": تراجعنا عن قرار رفض نقل الحيوانات بعد تراجع المؤسسة الراعية عن مزاعمها المتعلقة بالاهتمام في الحيوانات في غزة.

عزام: سيجري نقل 40 حيوانا من حديقة الحيوان في مدينة رفح إلى الأردن، لوضعها في محمية طبيعية.

عزام: وافقنا على إجراء النقل في مقابل تعهد من المؤسسة بإنشاء محمية طبيعية في قطاع غزة للحفاظ على الحيوانات المتبقية في القطاع وإعادة تلك التي جرى نقلها إلى خارج القطاع في السنوات الماضية.

عزام: استطعنا في حديقة الحيوان برفح من إنتاج حيوانات برية وهذه سابقة من نوعها على مستوى فلسطين.

عزام: لا نمانع في نقل الحيوانات من غزة إلى الخارج في حال كان هناك فائض منها، وليس الحيوانات ذات الأعداد القليلة في غزة.

عزام: سيرافق الحيوانات طبيب بيطري من وزارة الزراعة بغزة للاطمئنان على رحلة سفرهن إلى الأردن، والتأكد من الوجهة التي ستصلها الحيوانات.

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