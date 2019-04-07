انتقادات لاذعة لقناة "العربية" بعد تلفيقها تصريحا لأمير قطر

لفّقت قناة "العربية" السعودية، في تغريدة عبر صفحتها الرسمة على موقع "تويتر"، تصريحًا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ادعت فيه أنه "يدافع عن الجماعات المتطرفة".
التغريدة قوبلت برد فعل عكسي عبر صفحة القناة ذاتها، وواجهت التغريدة المفبركة وابلًا من الانتقادات اللاذعة على تويتر منذ نشر فضائية العربية (سعودية تبث من الإمارات)، التغريدة أمس السبت.
أمير #قطر مدافعا عن الجماعات المتطرفة: لا يجوز أن تعني الحرب على الإرهاب مكافحة تطرف مسلح من لون واحد pic.twitter.com/cYAqyObDPJ
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) April 6, 2019
التفاصيل:
العربية ان تكذب اكثر
لا بد في الصدق تتبعثر#العربية_ان_تكذب_اكثر
قناة تستحمر متابعينها pic.twitter.com/bzBx4mC9b6
— ndo7a (@ndo7a) April 7, 2019
"السلام والأمن وسيادة القانون":
والله كلام الأمير تميم صحيح مئة بالمئة فعلاً لا يجوز أن يحارب الإرهاب بكل الوانة و أشكالة و أطيافة ولهذا أتمنى من العربية أن تفهم ما قاله الأمير وكتبته فالكلام لا يحتاج تفسير
اللهم إبعد عنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن وإجمعنا لما تحب وترضى و صن دمائنا وأعراضنا
— عبدالله الحجيلان (@alhujailan69) April 7, 2019
العربية انا لماذا أتابعك ؟؟؟ انفلووو فورا حفاظا على سلامة عقلي
— Amel TOUALBIA (@el__amel) April 6, 2019
https://twitter.com/q6r/status/1114621483609919488?ref_src=twsrc%5Etfw
العربية تريد ان تقول لا يجب محاربة الارهاب بكل الوانه وطوائفه فقط يجب محاربة الاسلام لان معنى الارهاب عندهم يعني الاسلام
— ali yousef (@alnamlet) April 7, 2019
https://twitter.com/Ahmad39187320/status/1114678505655230471?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/mbyalmalki/status/1114797241057906688?ref_src=twsrc%5Etfw
الحل إلغاء متابعة العبرية(العربية)
— نعيم FSG (@Naim1890) April 7, 2019
محطة منحطة ومحترفين في الكذب
— Q• T• R (@qtr4) April 7, 2019
السؤال : هل دافع الامير تميم عن الجماعات المسلحة تحديدا ، وإذا فعل فهل لكم ان تخبرونا من هم الجماعات التي سماها، وان لم يفعل فهو تضليل للقارىء
— Dr A (@abdx0) April 6, 2019
يعني امير قطر سيدافع عن الجماعات المتطرفة أمام برلمانيين العالم😂🙂
اموت واعرف نوع الحشيش اللي تتعاطونه في العربية🌚😂
— AHMAD 🇶🇦❤️ (@qat24011) April 6, 2019
من اغبى التغريدات اللتي قرأتها في حياتي😂
— الدكتور (@dmkmsmk) April 7, 2019
تابع العربية لتصبح جحشا 😂😂😂
— nora_ ahmad🇶🇦🇶🇦 (@norahajry) April 7, 2019
https://twitter.com/DemaQtr/status/1114653155701272578?ref_src=twsrc%5Etfw
الف تحية للشيخ تميم زعيم آلامه العربية الرجل العربي الأصيل
— احمد القطاونة (@CGfdXo6Yrz7MlWC) April 6, 2019
https://twitter.com/imadkech1/status/1114622175301046274?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/HassanAhmedDai1/status/1114621838548713472?ref_src=twsrc%5Etfw
الإرهاب الحقيقي في يصنع في الرياض في غرفة العمليات ابن منشار
— No Comment? (@vandieer) April 6, 2019
https://twitter.com/arabcitizen2/status/1114629922239205377?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/adaloul/status/1114629360248590337?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/salemalali44/status/1114623076493402112?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/salemalali44/status/1114622889276448773?ref_src=twsrc%5Etfw
ياخي انتوا ما تستحون؟؟ خلاص صار ماعندكم دم؟ طريقة تحوير ما قاله بهذه الطريقة شي يدعو للشفقة عليكم.. اي واحد ممكن يرجع ويسمع الخطاب كاملا..
شكلكم وصلتوا مرحلة ماعاد يهمكم ان الناس تتهمكم بالكذب والتزوير…
— Remo💜😈 (@OojRemo) April 6, 2019