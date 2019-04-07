"العدالة والتنمية" يطلب إعادة فرز كل أصوات الانتخابات البلدية في إسطنبول

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان ياوز، إن حزبه سيتقدم الأحد بطلب لدى اللجنة العليا للانتخابات، من أجل إعادة فرز الأصوات بجميع أقضية إسطنبول.

التفاصيل:

ياوز أوضح في مؤتمر صحفي بمقر فرع العدالة والتنمية بإسطنبول، أن الفارق بين مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم ومنافسه مرشح الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، تقلص إلى 16 ألف و442 صوتا، بعد إعادة فرز 70% من الأصوات الباطلة.

هذا رقم بسيط جدا في مدينة يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، وحاز كل من المرشحين على أكثر من أربعة ملايين صوت.

ياوز أشار إلى حدوث مخالفات منظمة في فرز أصوات الناخبين بإسطنبول، مبينا الانتخابات البلدية شهدت "انتهاكات منظمة، وهذا أمر يتخطى مجرد الخطأ الفردي البسيط".

ياوز أضاف "سنطعن اليوم أمام الهيئة العليا للانتخابات، بواسطة فرعها المحلي، من أجل إعادة فرز كل الأصوات في جميع الأحياء (المتبقية)".

وفق نتائج شبه نهائية للانتخابات البلدية التي جرت الأحد الماضي، فازت المعارضة برئاسة بلدتي اسطنبول وأنقرة، أكبر مدينتين في البلاد، واللتين سيطر عليهما حزب العدالة والتنمية وحلفائه على مدى 25 عاماً.

لكن العدالة والتنمية استنكر "مخالفات صارخة" سجلت خلال الانتخابات، خصوصا تلك المتعلقة بأصوات اعتبرت ملغاة خلال الفرز، وقدم بداية الأسبوع الحالي أول طعن من أجل إعادة فرز جزئية للأصوات.

تجري إعادة فرز جزئية للأصوات كذلك في أنقرة حيث حل مرشح المعارضة منصور يافاس أيضا في الطليعة حسب النتائج التقريبية.

يقول مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي بدأ يقدم نفسه على أنه "رئيس بلدية اسطنبول"، إن حزب العدالة والتنمية يريد كسب الوقت عبر تقديم مزيد من الطعون حتى يخفي أدلة عمليات اختلاس محتملة ارتكبت في البلدية.

خلفيات:

أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، وبن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية