السودان: قطع الكهرباء وحجب مواقع التواصل والاعتصام مستمر

أعلن مركز التحكم القومي في السودان الأحد حدوث إطفاء كامل للشبكة الرئيسة للكهرباء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء في عموم البلاد.

التفاصيل:

مركز التحكم: المهندسون والفنيون بدأوا في إعادة تشغيل المحطات المختلفة وتغذية الشبكة لإعادة الكهرباء تدريجيا.

حجبت الحكومة السودانية الأحد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في خطوة تعد الثانية من نوعها منذ اندلاع المظاهرات.

فشل السودانيون ظهر اليوم في التواصل عبر مواقع واتساب وفيسبوك وتوتير بسبب حجبها ولجأ كثيرون لخدمات كسر الحظر الموجودة بالجوالات الحديثة.

تعد تلك المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي يحدث فيها إطفاء عام لشبكة الكهرباء.

كانت الحكومة السودانية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في المرة الأولى لنحو شهرين، مع اندلاع التظاهرات في عدد من مدن السودان في 19 كانون أول ديسمبر الماضي، قبل أن تلغي الحظر.

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات الأمنية اليوم الأحد مدير تحرير صحيفة "الصيحة" السودانية أبو عبيدة عبد الله من مقر الصحيفة في الخرطوم واقتادته إلى مكان غير معلوم، بحسب شهود عيان.

استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش:

انضم متظاهرون إلى مئات الآلاف من المعتصمين بمقر القيادة العامة للجيش منذ ظهر السبت.

معتصمون لصحيفة محلية: قوات أمنية حاولت فض الاعتصام في الثانية فجرا بإطلاق كثيف لعبوات الغاز المسيل للدموع، وقمنا بالرد بسيل من الحجارة أجبرتهم على التراجع.

تشهد العاصمة السودانية حالة من التوتر الشديد مع إصرار الآلاف على مواصلة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، بينما تحاول قوات أمنية تفريقهم بعنف حيث تدور مطاردات شرسة في الشوارع القريبة.

لم تتمكن أعداد كبيرة من قاطني أم درمان والخرطوم بحري من الوصول إلى الخرطوم بسبب إغلاق قوات أمنية الجسور الرئيسية الرابطة بين المدن الثلاث في محاولة للحد من ارتفاع أعداد المعتصمين.

خلفيات: