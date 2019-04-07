أبرز الأحداث في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي

تغرق ليبيا، حيث أطلقت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على بنغازي شرق البلاد هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، في فوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

قتل القذافي

في فبراير/شباط 2011، اندلعت في بنغازي شرق ليبيا احتجاجات واجهها نظام القذافي بالقمع العنيف، وذلك قبل أن تتوسع إلى مناطق أخرى.

في مارس/آذار، شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجوماً تمثل بقصف جوي مكثف على مقار القوات التابعة للقذافي، بعد حصوله على الضوء الأخضر من جانب الأمم المتحدة.

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل القذافي في آخر هجوم للمعارضين على سرت مسقط رأسه، إلى الشرق من العاصمة الليبية.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المجلس الوطني الانتقالي، الأداة السياسية لحركة "الثوار" آنذاك، "التحرير الكامل" للبلاد.

في أغسطس/آب 2012، سلم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي انتُخب قبل شهر.

إغلاق السفارات

في 11 سبتمبر/أيلول 2012، قُتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز في اعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي نسب إلى مجموعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

في 23 أبريل/نيسان 2013، استهدفت سيارة مفخخة السفارة الفرنسية في طرابلس ما أدى إلى إصابة عنصرين فرنسيين من الحراس.

أغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

حكومتان متنافستان

في 16 مايو/أيار 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر المقرّب من مصر والإمارات، بدء عملية ضد "جماعات إسلامية" مسلحة في شرق ليبيا.

انضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله.

في 25 يونيو/حزيران 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت غالبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.

في نهاية أغسطس/آب وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة وبينها جماعات إسلامية، على طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة.

استقرت حكومة عبد الله الثني والبرلمان المنتخب في يونيو/حزيران في شرق البلاد.

أصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

في ديسمبر/كانون الأول 2015، وبعد شهر من المفاوضات، وقع ممثلون عن المجتمع المدني ونواب اتفاقاً في الصخيرات في المغرب برعاية الأمم المتحدة. وأعلن عن حكومة وفاق وطني.

في مارس/آذار 2016، وصل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى طرابلس، لكن حكومة موازية في شرق البلاد مدعومة من المشير حفتر، بالإضافة إلى البرلمان، استمرا بمعارضته.

طرد الجهاديين

في ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن فايز السراج تحرير "سرت" المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية، مع تأكيده أن الحرب ضد الإرهاب "لم تنتهِ".

نفذ التنظيم عدة هجمات انتحارية دامية.

في 5 يونيو/حزيران 2017، أعلن حفتر عن "التحرير الكامل" لبنغازي من الجهاديين.

قمم

في 25 يوليو/تموز 2017، اجتمع السراج والمشير حفتر في سيل سان كلو في باريس وتعهدا إخراج البلاد من الفوضى.

في مايو/أيار 2018، تعهد الرجلان العمل سوياً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أواخر 2018.

انسحب حفتر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 من مؤتمر دولي في إيطاليا، كما لم يتم إجراء انتخابات.

نجاح حفتر في الشرق

أواخر يونيو/حزيران 2018، أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر "السيطرة الكاملة" على منطقة الهلال النفطي في شمال شرق البلاد.

سيطرت قواته كذلك على درنة، معقل الإسلاميين المتطرفين والمدينة الوحيدة في الشرق التي كانت خارج سيطرته.

في يناير/ كانون الثاني 2019، أطلق حفتر حملةً للسيطرة على الجنوب الصحراوي، مسيطراً على سبها وعلى الشرارة أحد أبرز الحقول النفطية في البلاد.

اتفاق تمهيدا لانتخابات

في 11 فبراير/شباط 2019 دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر دولي مطلع يوليو/ تموز وطلب تنظيم انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.

في 28 فبراير/شباط أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق حول تنظيم انتخابات بين السراج وحفتر.

في 20 مارس/آذار، أعلنت الأمم المتحدة عن "المؤتمر الوطني" المقرر في منتصف أبريل/نيسان في غدامس وسط ليبيا يهدف إلى الخروج من الأزمة.

عملية حفتر باتجاه العاصمة