واشنطن: لن نسمح للرياض بتهديد إسرائيل نوويا ومطالبات بضمانات

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن المنظمة طلبت من السعودية التوقيع على ضمانات تتعلق بالمواد النووية المخصصة لأول مفاعل ذري ستمتلكه، وقد تحصل عليها بنهاية العام.

المفاعل النووي السعودي:

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية مؤخرا المشروع الذي يقام على أطراف الرياض وسط جدل في واشنطن حيث يشير الديمقراطيون إلى استعجال الرئيس دونالد ترمب للموافقة على مشاريع نووية مع المملكة الغنية بالنفط.

أمانو أكد أن مشروع المفاعل ليس سريّا وأن المملكة أبلغت الوكالة الأممية، خططها في هذا المجال منذ العام 2014. وأضاف أن الوكالة الدولية تحض الرياض على التوقيع على اتفاق ضمانات شامل، تؤكد بموجبه عدم تحويل المواد النووية لاستخدامات تتعلق بالأسلحة.

وقعت السعودية على اتفاق أضعف مصمم للدول التي تملك كميات قليلة للغاية من المواد النووية، والذي اعتبر أمانو أنه يفي بالغرض إلى أن تبدأ المملكة باستيراد كميات كبيرة من هذه المواد.

قال أمانو للصحفيين في واشنطن "اقترحنا على السعودية فسخه واستبداله باتفاق الضمانات الشامل" مشيرا إلى أنها "لم ترفض ولم توافق، وتفكر بالأمر حاليا. نحن بالانتظار".

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح بالقول" في الوقت الحالي لا تمتلك المواد.. لذا، لا يوجد انتهاك"

وأفاد بأن السعودية قد تستورد مواد نووية بنهاية العام رغم أنه أشار إلى أن المشاريع النووية عادة ما تواجه تأخيرا.

بومبيو: لن نوقع على شيك بـ 150 مليار لتهديد إسرائيل وأمريكا بالنووي:

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الإدارة الأمريكية تخوض مفاوضات مع السعودية منذ عامين متعلقة بسعيها للحصول على الطاقة النووية السلمية.

ردا على سؤال لقناة "سي بي اس" الأمريكية حول ما نشر عن قرب إتمام بناء الرياض أول مفاعل نووي لها، قال بومبيو إن إدارة ترمب لن تسلم السعودية القدرة على تهديد إسرائيل والولايات المتحدة بسلاح نووي.

بومبيو قال: "نحن نعمل عن كثب مع السعودية منذ عامين بشأن الطاقة النووية ولا يمكنني الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات لأنها لا تزال مستمرة".

أوضح بومبيو: "ما من أدنى شك نحن نتمنى لو أن الادارة السابقة أخذت التهديد ذاته القادم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على محمل الجد لكنها أبرمت اتفاقا وضع إيران على طريق إنتاج سلاح نووي".

حين قاطعته المذيعة هل هذا يبرر للسعودية سعيها؟ قال بومبيو: "لن نسمح لذلك أن يحدث في أي مكان بالعالم. فالرئيس ترمب يدرك مخاطر التسلح ولن نوقع على شيك للسعوديين بـ 150 مليار دولار ونسلمهم القدرة على تهديد اسرائيل والولايات المتحدة بسلاح نووي، لن يحدث أبدا".

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