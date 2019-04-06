نتنياهو سيفرض السيادة على مستوطنات الضفة حال انتخابه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه قد يضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات القادمة واحتفظ بمنصبه في رئاسة الوزراء.

وفي حديث لقناة 12 نيوز الإسرائيلية سُئل نتنياهو عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة، أجاب: "من قال إننا لن نفعل".

أبرز تصريحات نتنياهو:

أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية. سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية).

استبعد بشكل قاطع قيام الدولة الفلسطينية فهي تعرض وجودنا للخطر.

سأفرض السيادة الإسرائيلية، ولن أفرق بين المستوطنات الكبرى والكتل الاستيطانية الصغيرة المعزولة.

أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنني غير مستعد لإجلاء شخص واحد من المستوطنات في الضفة الغربية.

دعاية انتخابية:

صحف عبرية اعتبرت وعد نتنياهو هو محاولة لتشجيع الناخبين اليمينيين على التصويت لحزب الليكود في الانتخابات القادمة.

الصحف قالت إن اعتراف الإدارة الأمريكية تحت رئاسة ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان؛ دفع نتنياهو إلى النظر في ضم المستوطنات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوقع على قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة

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