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سياسة|العراق

خامنئي يدعو لخروج سريع للقوات الأمريكية من العراق

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامئني خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامئني خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
6/4/2019

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية (السبت) أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على ضمان خروج القوات الأمريكية "بأسرع ما يمكن".

أبرز تصريحات خامنئي:
  • يجب التأكد من أن الأمريكيين سيسحبون قواتهم من العراق بأسرع ما يمكن.
  • طرد الأمريكيين يصبح صعبا عندما يستمر وجودهم العسكري طويلا في أي بلد. 

من جانبه دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه عبد المهدي، إلى توسيع معاملات الغاز والكهرباء بين إيران والعراق.

أبرز تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني:
  • خطط تصدير الكهرباء والغاز وربما النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا في المنطقة.
  • نأمل أن نحقق خططنا لتوسيع حجم التبادل التجاري وزيادته إلى 20 مليار دولار في غضون شهور أو أعوام قليلة.
  • عبر عن أمله في أن يبدأ العمل في غضون الشهور القليلة المقبلة في بناء خط سكك حديدية يربط بين البلدين.
خلفيات:
  • في مارس/ آذار منحت الولايات المتحدة العراق استثناء لمدة 90 يوما من العقوبات وسمح هذا الاستثناء لبغداد بمواصلة شراء موارد الطاقة من جارتها.
  • تقارير إعلامية إيرانية أن حجم التبادل التجاري في الوقت الراهن يبلغ 12 مليار دولار.
  • مشروع بناء خط السكك الحديدية ضمن اتفاقات أبرمها روحاني أثناء زيارته لبغداد في مارس/آذار.
  • أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد إلغاءه الاتفاق النووي.
  • يعتمد العراق بشدة على الغاز الإيراني لتغذية محطات الكهرباء لديه ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا عبر خطوط أنابيب في جنوب وشرق البلاد.
المصدر : وكالات
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