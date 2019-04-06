خامنئي يدعو لخروج سريع للقوات الأمريكية من العراق

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية (السبت) أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على ضمان خروج القوات الأمريكية "بأسرع ما يمكن".

أبرز تصريحات خامنئي:

يجب التأكد من أن الأمريكيين سيسحبون قواتهم من العراق بأسرع ما يمكن.

طرد الأمريكيين يصبح صعبا عندما يستمر وجودهم العسكري طويلا في أي بلد.

من جانبه دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه عبد المهدي، إلى توسيع معاملات الغاز والكهرباء بين إيران والعراق.

أبرز تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني:

خطط تصدير الكهرباء والغاز وربما النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا في المنطقة.

نأمل أن نحقق خططنا لتوسيع حجم التبادل التجاري وزيادته إلى 20 مليار دولار في غضون شهور أو أعوام قليلة.

عبر عن أمله في أن يبدأ العمل في غضون الشهور القليلة المقبلة في بناء خط سكك حديدية يربط بين البلدين.

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