المواجهات العسكرية في ليبيا.. (آخر التطورات)

تستمر المواجهات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكتائب من المناطق العسكرية طرابلس والغربية والوسطى، في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير ووادي الربيع جنوب العاصمة الليبية.
أبرز تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في كلمة متلفزة:
- حفتر نقض العهد وطعن في الظهر وفاجئنا بتحركات ترجعنا للنظم الديكتاتورية والحكم الشمولي.
- قدمنا تنازلات كثيرة بشكل دائم لتعزيز التوافق في ليبيا.
- مددنا يدنا بالسلام ولكن حرب حفتر انقلاب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم والقوة.
- سيتم تقديم كل المتورطين في أعمال إزهاق الأرواح للقضاء المحلي والدولي.
- حفتر يقود ليبيا لمصير مجهول ويقوض جهود حل الأزمة ويدفع لسفك الدماء.
- أطالب المجتمع الدولي بعدم دعم من يسعى إلى عسكرة الدولة ونحن في استنفار عام لمواجهة حفتر.
وهذه أبرز التطورات:
- مراسل الجزيرة: قوة حماية طرابلس تسيطر على كامل مطار طرابلس وتشتبك في محيطه مع قوات حفتر.
- وزير الداخلية الليبي فتحي بشاغا: القوات الحكومية تسيطر على مطار طرابلس وتطرد مليشيات حفتر منه.
- نائب وزير الخارجية الروسي يبلغ حفتر بأن موسكو تصر على حل سياسي للأزمة الليبية ليبيا.
- وزير الداخلية الليبي فتحي بشاغا: القوات الحكومية تتقدم في كل محاور القتال جنوب طرابلس.
- صور أولية تظهر سيطرة قوات حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الوطني على منطقة العزيزية جنوب مطار طرابلس الدولي ليبيا.
- مراسل الجزيرة: قوة من مصراتة وتاجوراء تشكلان جبهة موحدة في وادي الربيع ومثلث القيو وتشتبك مع قوات حفتر ليبيا.
- مراسل الجزيرة: قوات المنطقة العسكرية الغربية تسيطر على مدينة العزيزية ومحور الهيرة وقوات حفتر تتراجع.
- مراسل الجزيرة: قوة من مصراتة وتاجوراء تشكلان جبهة موحدة في وادي الربيع ومثلث القيو وتشتبك مع قوات حفتر.
- تتدفق قوات وآليات مسلحة ملتحقة بجبهات القتال في جنوب العاصمة طرابلس قادمة من مدينة مصراتة، وتابعة لحكومة الوفاق الوطني.
- القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تستعيد السيطرة على مطار طرابلس ومجلس الأمن يدعو لوقف الأعمال العسكرية فورا.
- قال عماد الطرابلسي، آمر التمركزات الأمنية إن قواته تسيطر على منطقة العزيزية جنوب غربي طرابلس: بينما انسحبت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى تخوم مدينة غريان.
- شنت طائرات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غارات جوية على تمركزات قوات خليفة حفتر، في منطقة مزدة جنوب مدينة غريان ويجبرها على التراجع غرب العاصمة.
- تسيطر قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني على مناطق غرب العاصمة وبوابة كوبري الـ 27 بعد محاولة لقوات حفتر التقدم إليها.
- مراسل الجزيرة: اشتباكات في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس بين قوات حماية طرابلس وقوات حفتر.