المواجهات العسكرية في ليبيا.. (آخر التطورات)

تستمر المواجهات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكتائب من المناطق العسكرية طرابلس والغربية والوسطى، في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير ووادي الربيع جنوب العاصمة الليبية.

أبرز تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في كلمة متلفزة:

حفتر نقض العهد وطعن في الظهر وفاجئنا بتحركات ترجعنا للنظم الديكتاتورية والحكم الشمولي.

قدمنا تنازلات كثيرة بشكل دائم لتعزيز التوافق في ليبيا.

مددنا يدنا بالسلام ولكن حرب حفتر انقلاب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم والقوة.

سيتم تقديم كل المتورطين في أعمال إزهاق الأرواح للقضاء المحلي والدولي.

حفتر يقود ليبيا لمصير مجهول ويقوض جهود حل الأزمة ويدفع لسفك الدماء.

أطالب المجتمع الدولي بعدم دعم من يسعى إلى عسكرة الدولة ونحن في استنفار عام لمواجهة حفتر.

وهذه أبرز التطورات: