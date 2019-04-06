الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا هدد النائبة المسلمة إلهان عمر بالقتل

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا هدد النائبة المسلمة في الكونغرس إلهان عمر بالقتل.

التفاصيل:

المتهم يدعى باتريك كارلينيو (55 عاما) وقد اعتقلته الشرطة أمس الجمعة بعدما هدد النائبة المسلمة بالقتل الشهر الماضي.

وفقا لوثائق الشرطة فقد اتصل المتهم بمكتب النائبة الديمقراطية في 21 مارس/آذار ووجه تهديدات لها.

بحسب الشكوى فقد قال المتهم في اتصاله بمكتب النائبة: "هل تعملون لصالح جماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا تعملون معها؟ إنها إرهابية لعينة. سأطلق رصاصة على جمجمتها اللعينة".

على الفور أبلغ مكتب عمر دائرة تقييم التهديدات التابعة لشرطة الكونغرس الأمريكي، والذي بدوره أشرك مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في القضية.

خلال استجوابه من قبل الإف بي آي وصف كارلينيو نفسه بأنه مواطن يحب الرئيس ترمب ويكره وجود المسلمين المتطرفين في المناصب العامة.

قالت وسائل إعلام أمريكية إن المحققين عثروا في منزله على بندقية صيد عيار 22.

تهديدات سابقة:

تعرضت إلهان عمر قبل يومين للتهديد من قبل سيدة أمريكية مجهولة لمعنها من حضور مؤتمر في مدينة لوس أنجليس حول الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا.

مواقع أمريكية نشرت تسجيلا صوتيا ورد الفندق الذي يعقد فيه المؤتمر يظهر تهديدا عبر مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة قالت إنها ستقوم بتفجير الفندق إذا تم استضافة إلهان عمر.

إلهان عمر هي أول مسلمة محجة تدخل الكونغرس الأمريكي ـ رويترز

خلفيات:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سبق أن اتهم الحزب الديمقراطي بمعادة إسرائيل، بسبب تصريحات لإلهان عمر انتقدت فيها مجموعة الضغط أيباك المؤيدة لإسرائيل.

مجلس النواب الأمريكي صادق على قرار يدين معاداة السامية والتعصب والإسلاموفوبيا والكراهية بكل أشكالها، على خلفية تصريحات لإلهان عمر.

إلهان عمر، المسلمة من أصول صومالية، هي الوحيدة التي ترتدي الحجاب في الكونغرس، فازت هي وزميلها المسلمة من أصول فلسطينية رشيدة طليب بعضوية مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.