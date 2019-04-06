السراج: حرب حفتر انقلاب ولن يجد إلا الحزم والقوة (فيديو)

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا (معترف بها دوليًا) إن قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر "انقلب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم".

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها السراج على خلفية تطورات العملية العسكرية التي أعلنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر الخميس، على العاصمة طرابلس، قبيل أيام من انعقاد مؤتمر الحوار الليبي الجامع، برعاية أممية.

أبرز تصريحات السراج:

نحن في استنفار عام لمواجهة حفتر.

أقول للدول التي تدعم من يقاتل الليبيين اتقوا الله.

على المجتمع الدولي ألا يساوي بين المعتدي ومن يدافع عن نفسه وبين من يريد دولة عسكرية ومن يريدها مدنية.

خليفة حفتر يرسل أبناء ليبيا لمصير مجهول وهو يقوض جهود حل الأزمة ويدفع لسفك مزيد من الدماء.

سنقدم كل المتورطين في أعمال إزهاق الأرواح للقضاء المحلي والدولي.

مددنا يدنا بالسلام ولكن حرب حفتر انقلاب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم والقوة.

الصراع ليس جهويا أو قبليا وندعو كل الليبيين إلى تغليب مصالح الوطن وأمنه.

حكومة الوفاق قدمت تنازلات كثيرة بشكل دائم لتعزيز التوافق في ليبيا.

حفتر طعن في الظهر وفاجئنا بتحركات ترجعنا للنظم الديكتاتورية والحكم الشمولي.

رئيس حكومة الوفاق الوطني: أقول للدول التي تدعم من يقاتل الليبيين اتقوا الله.. وعلى المجتمع الدولي ألا يساوي بين المعتدي ومن يدافع عن نفسه وبين من يريد دولة عسكرية ومن يريدها مدنية#ليبيا pic.twitter.com/7QkcygarRm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2019

خلفيات: