الرئيس التونسي يعلن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت، إنه لا يرغب في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام رغم دعوات حزبه له بالترشح.
التفاصيل:
- الدستور التونسي الجديد الذي أقره البرلمان في 2014 يعطي الحق لأي رئيس الترشح لولايتين فقط. ويدعو العديد من قيادات حزب نداء تونس السبسي إلى أن يكون مرشحهم في الانتخابات المقبلة.
- لكن السبسي قال خلال اجتماع لحزبه نداء تونس بمدينة المنستير "سأقول بكل صراحة أنا لا أرغب في أن أترشح مرة أخرى لأن تونس تزخر بالكفاءات".
- هذا التصريح الصادر عن السبسي بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية ليس موقفا نهائيا ولكن يتوقع أن يعلن الموقف الرسمي خلال الاشهر المقبلة.
- تلقي الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بظلالها على المشهد في تونس، حيث بدأت بعض الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح السبسي (93 عاما) لولاية ثانية.
- كان السبسي قد فاز في انتخابات 2014 على منافسه المنصف المرزوقي ليصبح أول رئيس لتونس ينتخب بشكل حر ومباشر.
- اقترح السبسي في كلمته عودة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الحزب بعد تجميد عضويته منذ سبتمبر/تشرين الأول المَاضي.
خلفيات:
- من المتوقع أن تجري تونس انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر تشرين الأول وانتخابات رئاسية في 17 نوفمبر تشرين الثاني.
- الانتخابات المقبلة ستكون ثالث انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
- رغم فوز حزب نداء تونس بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2014 إلا أنه التحق بالمعارضة على خلفية صراع بين مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
- يذكر أن عشرات النواب والمسؤولين المنشقين عن حزب نداء تونس أعلنوا مؤخرا تأسيس حزب جديد تحت إسم "تحيا تونس" ومن المتوقع أن يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية أواخر العام الحالي.
- يحمل اختيار حزب نداء تونس لتاريخ اليوم ومدينة المنستير لتنظيم مؤتمره الانتخابي، دلالات رمزية، إذ تحيي المدينة اليوم الذكرى 19 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، مؤسس دولة الاستقلال وابن المدينة.
- يقدم الحزب نفسه على أنه امتداد للدولة الوطنية ودولة الاستقلال، وفكر بورقيبة المحسوب على التيار العلماني والقريب من الغرب.