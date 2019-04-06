الرئيس التونسي يعلن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت، إنه لا يرغب في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام رغم دعوات حزبه له بالترشح.

التفاصيل:

الدستور التونسي الجديد الذي أقره البرلمان في 2014 يعطي الحق لأي رئيس الترشح لولايتين فقط. ويدعو العديد من قيادات حزب نداء تونس السبسي إلى أن يكون مرشحهم في الانتخابات المقبلة.

لكن السبسي قال خلال اجتماع لحزبه نداء تونس بمدينة المنستير "سأقول بكل صراحة أنا لا أرغب في أن أترشح مرة أخرى لأن تونس تزخر بالكفاءات".

هذا التصريح الصادر عن السبسي بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية ليس موقفا نهائيا ولكن يتوقع أن يعلن الموقف الرسمي خلال الاشهر المقبلة.

تلقي الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بظلالها على المشهد في تونس، حيث بدأت بعض الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح السبسي (93 عاما) لولاية ثانية.

كان السبسي قد فاز في انتخابات 2014 على منافسه المنصف المرزوقي ليصبح أول رئيس لتونس ينتخب بشكل حر ومباشر.

اقترح السبسي في كلمته عودة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الحزب بعد تجميد عضويته منذ سبتمبر/تشرين الأول المَاضي.

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