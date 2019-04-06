إيران توسع عمليات الإجلاء خوفا من فيضانات جديدة

أخلت السلطات الإيرانية بلدات وقرى أخرى مهددة بالفيضانات بعد أن توقعت الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على جنوب البلاد في الوقت الذي وصل فيه عدد ضحايا الفيضانات إلى 70 قتيلا.

التفاصيل:

التلفزيون الإيراني قال إنه يجري نقل كثيرين من سكان سوسنكرد التي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة وخمس بلدات أخرى في إقليم خوزستان إلى مناطق أكثر أمانا.

قال غلام رضا شريعتي حاكم إقليم خوزستان للتلفزيون الرسمي: "صدر أمر بالإجلاء، ونوصي النساء والأطفال بالمغادرة ولكن نطلب من الرجال والشبان البقاء ومساعدتنا" في جهود الإنقاذ.

قال التلفزيون إنه سيتم إخلاء سبع قرى تهددها الانهيارات الأرضية في إقليم لورستان المجاور.

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ في البلاد قوله إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم.

تأثرت نحو 1900 مدينة وقرية بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها إيران

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