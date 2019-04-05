نائب الرئيس الأمريكي يهاجم ألمانيا وتركيا في مؤتمر الناتو

وجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس انتقادات لألمانيا وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبراً أن التصرفات الأخيرة لكلا البلدين تهدد بتقويض التحالف.

تصريحات بنس بشأن ألمانيا خلال مؤتمر في العاصمة الأمريكية واشنطن بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف:

الناتو في الذكرى السبعين لتأسيسه "أصبح أقوى من أي وقت مضى".

قوة الناتو حاليا تعود إلى الدور القيادي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

انتقادات ترمب للأعضاء لفشلهم في الإنفاق الدفاعي كانت دليلا على الدور القيادي للولايات المتحدة.

رغم أن العديد من الدول زادت الإنفاق الدفاعي في السنوات الأخيرة، فإن "عددًا كبيرًا من الدول الأخرى قد قصّر"، وألمانيا كانت من أهم الدول المقصرة في هذا الجانب.

بنس انتقد أيضا ألمانيا بشأن ما يسمى خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، ويعد واحدة من نقاط الخلاف التجارية الرئيسية بين واشنطن والاتحاد الأوربي.

أوربا لا يمكن أن تظل موحدة وآمنة "إذا كان حلفاؤك معتمدين على روسيا".

"من غير المقبول ببساطة أن يتجاهل أكبر اقتصاد في أوربا تهديد العدوان الروسي وأن يستمر في إهمال دفاعه عن النفس".

دور الولايات المتحدة في أوربا سيتغير مع صعود الصين ما سيتطلب من واشنطن "المزيد من الاهتمام والموارد".

"بينما نواجه هذا التحدي يجب على حلفائنا الأوربيين بذل المزيد من الجهد للحفاظ على قوة وردع الحلف الأطلسي".

انتقادات بنس لتركيا:

بنس قال إن قرار تركيا بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" "يمثل مخاطر كبيرة على تركيا وعلى الناتو بأكمله".

دعا بينس تركيا إلى أن تختار بين أن "تظل شريكا حاسما في أنجح تحالف عسكري في التاريخ أم أنها تريد المخاطرة بأمن تلك الشراكة من خلال اتخاذ مثل هذه القرارات المتهورة التي تقوض تحالفنا".

تصريحات بينس جاءت بعدما قال وزير الخارجية التركي في وقت سابق من اليوم خلال نفس المؤتمر إن شراء بلاده لنظام الصواريخ الروسي كان "صفقة محسومة".

خلفية:

قوبل خطاب بنس بشكل فاتر من الحاضرين، الذين كان أغلبهم من الدبلوماسيين وخبراء الأمن، حيث ساد صمت محرج في قاعة المؤتمر بعد أن قال بنس إن الناتو قد جرى تجديده عبر القيادة الأمريكية الحازمة للرئيس دونالد ترمب".