مرتكب مجزرة المصلين في مسجدين بنيوزيلندا يخضع لتقييم عقلي

أمر قاض نيوزيلندي، الجمعة، بإخضاع الأسترالي الذي قتل 50 شخصا في هجومين على مسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي، لاختبارات الصحة العقلية لتحديد ما إذا كان مؤهلا للمثول للمحاكمة.

ومثل برينتون تارانت، الإرهابي الأسترالي الذي قتل 50 شخصا في هجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضى، أمام المحكمة العليا عبر دائرة تليفزيونية مغلقة بالمدينة.

وطلب قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر بإجراء تقييم صحة عقلية للمشتبه فيه للتأكد من أهليته للمثول أمام المحكمة، وقال" إنها خطوة عادية تماما يتم اتخاذها في هذه الحالة".

مشاهد من المحاكمة:

ظل تارانت، الذي كان يرتدي زي السجن الرمادي والأصفاد في يديه، صامتا أثناء ظهوره للمرة الثانية في المحكمة، ووجهت إليه المحكمة 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل.

لم يُظهر تارانت أي انفعال واضح أثناء ظهوره في المحكمة عبر دائرة تلفزيونية من سجن أوكلاند في جلسة استماع بالمحكمة العليا في كرايستشيرش، في جلسة استغرقت أقل من 30 دقيقة بينما كان يجلس في غرفة صغيرة وبدا الملل عليه أحيانا حيث كان ينظر حول الغرفة.

يُتهم تارانت، وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، بفتح النار على مسجدي النور ولينوود في 15 آذار/مارس في أسوأ حادث إطلاق نار بنيوزيلندا.

على الرغم من التقارير الخاصة بأنه سوف يدافع عن نفسه أمام المحكمة، إلا أن المحاميين شانى تايت وجوناثان هدسون سوف يتوليان الدفاع عنه.

اتُهم برينتون تارانت (28 عاما) بتهمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم ووضع قيد الاحتجاز، وبالإضافة إلى التهم الجديدة وجهت المحكمة العليا في كرايستشيرش لتارانت 39 اتهاما إضافيا بالشروع في القتل خلاله ظهوره أمامها من خلال اتصال عبر الفيديو.

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