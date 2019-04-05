مرتكب مجزرة المصلين في مسجدين بنيوزيلندا يخضع لتقييم عقلي
5/4/2019
أمر قاض نيوزيلندي، الجمعة، بإخضاع الأسترالي الذي قتل 50 شخصا في هجومين على مسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي، لاختبارات الصحة العقلية لتحديد ما إذا كان مؤهلا للمثول للمحاكمة.
ومثل برينتون تارانت، الإرهابي الأسترالي الذي قتل 50 شخصا في هجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضى، أمام المحكمة العليا عبر دائرة تليفزيونية مغلقة بالمدينة.
وطلب قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر بإجراء تقييم صحة عقلية للمشتبه فيه للتأكد من أهليته للمثول أمام المحكمة، وقال" إنها خطوة عادية تماما يتم اتخاذها في هذه الحالة".
مشاهد من المحاكمة:
ظل تارانت، الذي كان يرتدي زي السجن الرمادي والأصفاد في يديه، صامتا أثناء ظهوره للمرة الثانية في المحكمة، ووجهت إليه المحكمة 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل.
لم يُظهر تارانت أي انفعال واضح أثناء ظهوره في المحكمة عبر دائرة تلفزيونية من سجن أوكلاند في جلسة استماع بالمحكمة العليا في كرايستشيرش، في جلسة استغرقت أقل من 30 دقيقة بينما كان يجلس في غرفة صغيرة وبدا الملل عليه أحيانا حيث كان ينظر حول الغرفة.
يُتهم تارانت، وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، بفتح النار على مسجدي النور ولينوود في 15 آذار/مارس في أسوأ حادث إطلاق نار بنيوزيلندا.
على الرغم من التقارير الخاصة بأنه سوف يدافع عن نفسه أمام المحكمة، إلا أن المحاميين شانى تايت وجوناثان هدسون سوف يتوليان الدفاع عنه.
اتُهم برينتون تارانت (28 عاما) بتهمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم ووضع قيد الاحتجاز، وبالإضافة إلى التهم الجديدة وجهت المحكمة العليا في كرايستشيرش لتارانت 39 اتهاما إضافيا بالشروع في القتل خلاله ظهوره أمامها من خلال اتصال عبر الفيديو.
ناجون من المجزرة يأملون في العقاب المناسب:
أمر قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر بإجراء تقييم الصحة العقلية للمتهم، وقال أمام قاعة المحكمة التي امتلأت بالناجين من الهجومين وعدد من أسر الضحايا ووسائل إعلام من جميع أنحاء العالم" إنها خطوة عادية تماما تتخذ في هذه العملية ولا أعتقد أنه ينبغي تأويل أي شيء فيها".
ظهر الرجل 28 عاما عبر دائرة تلفزيونية من سجن أوكلاند، وهو السجن الوحيد المشدد الحراسة لأقصى درجة في نيوزيلندا، على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمالي كرايستشيرش، حيث شاهد الجلسة الإجرائية.
محامي تارانت المنتدب من قبل المحكمة، قال في أول ظهور له أمام المحكمة بعد مقابلته في اليوم التالي للهجوم، إن المتهم بدا واعيا وليس مختل عقليا، بخلاف الآراء المتطرفة التي يعتنقها.
قال المحامي ريتشارد بيترز لصحيفة (نيوزيلاند هيرالد) في ذلك الوقت" الطريقة التي قدم بها نفسه كانت عقلانية.. شخص لا يعاني من أي إعاقة عقلية. بدا أنه يدرك ما كان يجري".
في السياق، قال أحد الناجين من الهجوم في مسجد لينوود ويدعى "تفضل علم" بعد انتهاء الجلسة إنه دهش لعدم ظهور أي انفعالات على المتهم.
علم، أوضح" أردت أن أرى كيف يشعر بعد قتل عدد كبير من الأبرياء، لكنه بدا على ما يرام، لا يبدو منزعجا ولم يظهر أي مشاعر" وقال علم إنه يأمل في أن ينال ذلك الرجل العقاب المناسب.