ليبيا: حكومة الوفاق تستعيد السيطرة على مطار طرابلس

أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، (الجمعة)، أن قواتهم تمكنت من استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي، جنوبي العاصمة، بعد سيطرة قوات خليفة حفتر، عليه لساعات.

من جهته شرح عاطف برقيب القيادي بكتيبة ثوار ليبيا، تفاصيل سير العمليات في طرابلس ومحيطها للجزيرة مباشر.

أبرز تصريحات عاطف برقيب للجزيرة مباشر:

وقعت ثغرة تسلل منها مجموعات تابعة لقوات حفتر ودخلت محيط مطار طرابلس(المهجور).

تمت استعادة السيطرة على المطار بالكامل وكذلك منطقة قصر بن غشير.

هناك فرق بين حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا، فحكومة الوفاق تسعى لجمع الليبين وتعاملهم على أنهم مواطنون، أما قوات شرق ليبيا فتريد السلطة ولو على جثث المواطنين.

حفتر ومن يدعمونه في الإمارات يسلحون شبابا صغير السن ويدفعون بهم للحرب من أجل السلطة.

سقط أكثر من 150 أسيرا من قوات حفتر وتم حرق عدد كبير من الآليات، وتدمير 3 أرتال.

السيد الرئيس فايز السراج يوجد معنا في الميدان لمتابعة العمليات.

نتعامل مع القوات المتعدية بطريقة قتال الأخوة وليس قتال الأعداء.

حفتر مواطن أمريكي وعاش في الولايات المتحدة أكثر من 20 سنة وهدفه إثارة الصراع من أجل الوصول إلى رئاسة البلاد.

وفي وقت سابق الجمعة، قال أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، في مؤتمر صحفي إنهم أحكموا السيطرة على مطار طرابلس الدولي (القديم)، وقصر بن غشير، ومدينة ترهونة (90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)، وإن القوات سيطرت كذلك على مدينة العزيزية بالكامل (45 كيلومترا جنوب طرابلس).

تحذير لحفتر:

وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع قالوا إنهم يعارضون بشدة العمل العسكري في ليبيا وحذروا ضمنا القائد العسكري خليفة حفتر من مواصلة تقدمه صوب العاصمة طرابلس.

وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا في بيان: "نعتقد بقوة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي".

البيان: "نعارض بشدة أي عمل عسكري في ليبيا. أي طرف أو فصيل ليبي يتسبب في المزيد من الصراع الأهلي فهو يضر بالأبرياء ويقف في طريق السلام الذي يستحقه الليبيون".

خلفيات: