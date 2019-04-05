غوتيريش بعد لقاء حفتر: أغادر ليبيا وأنا قلق بشدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، مغادرته ليبيا وهو يشعر بقلق عميق، معربا عن أمله بتفادي مواجهة دامية في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، (الجمعة)، عقب لقائه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، في قاعدة الرجمة قرب مدينة بنغازي شرقي البلاد.

أبرز تصريحات غوتيريش:

أغادر ليبيا وقلبي مفعم وأشعر بقلق عميق. إنني ما أزال آمل في إمكانية تفادي مواجهة دامية في طرابلس ومحيطها.

الأمم المتحدة متمسكة بمساعدة التسوية السياسية، كما هي متمسكة بدعم الشعب الليبي أيا كانت تطورات الأحداث.

التفاصيل:

جرى اللقاء في وقت يشهد محيط العاصمة الليبية طرابلس منذ الخميس، اشتباكات عقب إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة عليها.

إعلان حفتر توجيه قواته لغرب البلاد قوبل برفض دولي للتصعيد العسكري.

غوتيريش يزور ليبيا منذ الأربعاء، لإجراء لقاءات قبيل المؤتمر الجامع المرتقب منتصف الشهر لحل الأزمة.

توجد قوات حفتر في عدة نقاط في المنطقة الغربية أقربها إلى طرابلس بلدة الأصابعة.

أعلن الناطق باسم قوات حفتر العميد أحمد المسماري، الخميس، أن القوات دخلت مدينة غريان وصرمان التي لا تبعد عن العاصمة سوى نحو 80 كيلومترا.

اندلعت مظاهرات في أحياء العاصمة الليبية طرابلس ضد الحملة العسكرية لحفتر.

تصد لقوات حفتر

قالت قوات مدينة الزاوية إنها بسطت سيطرتها على الجسر 27 على الشريط الساحلي المؤدي إلى العاصمة طرابلس.

مصدر عسكري من مدينة الزاوية: عشرات من جنود قوات حفتر سلموا أنفسهم للمجلس العسكري في الزاوية، وتمّ غنم أكثر من 40 آلية عسكرية حديثة من القوات.

لاحقت قوات مدينة الزاوية قوات حفتر التي انسحبت إلى جنوب المدينة، بعد أن حاولت الزحف إلى العاصمة رغم تحذيرات دولية وإقليمية من مخاطر التصعيد.

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