شاهد: من بيته "هنية" يزف عروسا قصف الاحتلال منزلها

زف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، عروسا فلسطينية، من بيته، مساء الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها، أواخر الشهر الماضي.

التفاصيل:

جرت مراسم "زفة" العروس، "شيماء الحويطي (20 عاما)"، من منزل هنية، الكائن في مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة.

كان منزل العروس، قد تدمر جزئيا، بفعل الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي يوم 25 من مارس/آذار الماضي، وهو ما تسبب بفقدانها "جهازها" (ملابس وأغراض الحياة الزوجية).

هنية كان قد دعا العائلة لقبول مبادرته، بأن تُزفّ العروس من منزله، عقب تداول وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوالدة العروس، عايدة الحويطي، وهي تقف بجوار ركام منزلها المدمر وتبكي متسائلة: " من أين سأزف ابنتي الآن، من الشارع؟".

تضامن العشرات من الفلسطينيين مع عائلة العروس، قدموا لها مساعدات عينة.

بدأت مراسم الزفاف، بتوجّه العروس، إلى صالون "الحور العين" بحي تل الهوى، جنوبي المدينة.

فدوى اللولو مالكة الصالون قالت إنها أهدت العروس بدلة الزفاف، وبعض الملابس، بالإضافة إلى تزيينها للزفاف، مجانا، كمساهمة منها لتعويضها عن "جهازها" الذي دمره القصف الإسرائيلي.

اللولو أضافت لوكالة الأناضول: "شاهدت صرخة الأم على موقع فيسبوك، وبادرت بالمساعدة لأعيد البسمة والضحكة لهم".





زفة العروس

بعد أن غادرت العروس التي كانت ترتدي بدلة زفاف بيضاء، وتضع علما فلسطينيا على كتفيها صالون التجميل، توجهت إلى منزلها المدمر "جزئيا"، الواقع بحي الرمال، غربي المدينة، حيث وقفت قرب الركام لبعض الوقت، برفقة ذويها، قبل أن تتجه لمخيم الشاطئ، حيث منزل هنية.

داخل منزل هنية، أُقيمت للعروس حفلة، استمرت نحو ساعة ونصف، بحضور عشرات النساء، قبل أن تبدأ مراسم "زفة العروس"، بعد حضور العريس "فهر الوحيدي" (36 عاما).

بصحبة زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، خرج العروسيْن من المنزل، رافعين شارة "النصر"؛ ثم توجه "الوحيدي"، وعروسه، وذويهم، إلى إحدى صالات الأفراح، لإتمام حفل الزفاف.

"هنية" قال: "دائما العدو عندما يشن عدوان على غزة، ويحاول أن يصيب بيوتنا، يكون يريد أن ينشر الحزن والوجع، ويسرق الفرحة من شعبنا".

هنية أضاف: "لكن شعبنا يثبت بأنه قادر على احتواء العدوان، وهذه رسالة حياة".

هنية تابع: "كلنا أسرة واحدة، ما يصيب أحدنا يصيب الجميع، وعندما يكون هناك بيت تدمّر، وعروس، تفقد كل شيء، يجب أن نهبّ جميعا لمساعدتها، وهذا ما حدث".



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