شاهد: مقاتلو الزاوية يعلنون تصديهم لحفتر ويصفونه بـ"المجرم"

رفض مقاتلو مدينة الزاوية الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أمس الخميس، أن تكون الدولة العسكرية هي مستقبل ليبيا، ووصفوا خليفة حفتر بالمجرم المفسد.

التفاصيل:

قوات مدينة الزاوية بسطت سيطرتها على الجسر 27 على الشريط الساحلي المؤدي إلى العاصمة طرابلس.

لاحقت قوات مدينة الزاوية قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي انسحبت إلى جنوب المدينة، بعد أن حاولت الزحف إلى العاصمة رغم تحذيرات دولية وإقليمية من مخاطر التصعيد.

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا -نقلا عن مصدر عسكري- بأن وحدات تابعة لحفتر تتفاوض من أجل تسليم أسلحتها لقوات مدينة الزاوية التابعة لحكومة الوفاق، مقابل ممر آمن إلى مدينة صرمان غرب طرابلس.

قوات مصراتة وصلت إلى العاصمة الليبية لمساندة قوات حكومة الوفاق في تصديها لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

مصادر عسكرية قالت إن قوات مصراتة ستتجة نحو منطقة وادي الربيع، وبلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس.

مصادر من مصراتة قالت لـ "الجزيرة" إن المنطقة العسكرية الوسطى أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة سرت في وسط ليبيا.

مراسل الجزيرة أفاد أن قوات مدينة مصراتة تتمركز في منطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس.

أعلنت كتائب مدينة مصراته في بيان أن كل المكونات العسكرية والثورية والمدنية في المدينة، مستعدة للدفاع عن الوطن.

أكد إبراهيم بن رجب رئيس المجلس العسكري لمصراتة أن قواته لديها الجاهزية التامة والقدرة على الحفاظ على المنطقة الغربية في ليبيا من أي هجوم، وأضاف في مقابلة سابقة مع الجزيرة أن قواته لديها تنسيق كامل مع جميع قوات المنطقة العسكرية الغربية.

من جهته قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إن حكومة الوفاق لن ترضخ لقوة السلاح، مشيرا إلى دور أطراف خارجية لا تريد الاستقرار لبلاده.

وأكد باشاغا أن دولة عربية هي التي منحت الضوء الأخضر للتحرك العسكري لحفتر باتجاه العاصمة طرابلس، وقال في تصريحات صحفية إن رئيس الحكومة فائز السراج ذهب إلى أبو ظبي بنية التوصل إلى حل سياسي، وقدم تنازلات لحفتر من أجل الشعب الليبي، ولكن حفتر غدر بالاتفاق.

ما القصة؟

اللواء المتقاعد خليفة حفتر كان قد أعلن في تسجيل صوتي انطلاق ما سماها عملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس، مطالبا السكان بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان أمنهم وسلامتهم.

حفتر قال إن هذه العملية تأتي استجابة لنداءات أهالي طرابلس الصابرين حسب وصفه. ودعا مقاتليه للحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة والضيوف الأجانب.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فائز السراج، أمر القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية.

السراج أمر رئاسة الأركان والمناطق العسكرية التابعة بإعادة التمركز والتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين من جماعات وصفها بالإرهابية والإجرامية، كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى تأهبا لمواجهة أي هجوم مسلح تنوي قوات حفتر شنه على العاصمة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج -حيث أجرى الطرفان مباحثات بشأن الوضع العسكري الليبي- الفصائل الليبية إلى ضبط النفس والالتزام بالتهدئة في ظل التطورات العسكرية الأخيرة في البلاد.

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