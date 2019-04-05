شاهد: استسلام العشرات من قوات حفتر في مدينة الزاوية الليبية

أفاد مصدر عسكري من مدينة الزاوية، الجمعة، أن عشرات من قوات حفتر سلموا أنفسهم للمجلس العسكري في الزاوية، وتمّ غنم أكثر من 40 آلية عسكرية حديثة من القوات.

التفاصيل:

قوات مدينة الزاوية بسطت سيطرتها على الجسر 27 على الشريط الساحلي المؤدي إلى العاصمة طرابلس. وأضاف مراسل الجزيرة بأن هذه القوات تلاحق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي انسحبت إلى جنوب مدينة الزاوية.

لاحقت قوات مدينة الزاوية قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي انسحبت إلى جنوب المدينة، بعد أن حاولت الزحف إلى العاصمة رغم تحذيرات دولية وإقليمية من مخاطر التصعيد.

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا -نقلا عن مصدر عسكري- بأن وحدات تابعة لحفتر تتفاوض من أجل تسليم أسلحتها لقوات مدينة الزاوية التابعة لحكومة الوفاق، مقابل ممر آمن إلى مدينة صرمان غرب طرابلس.

رفض مقاتلو الزاوية أن تكون الدولة العسكرية هي مستقبل ليبيا، ووصفوا خليفة حفتر بالمجرم المفسد.

ما القصة؟

اللواء المتقاعد خليفة حفتر كان قد أعلن في تسجيل صوتي انطلاق ما سماها عملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس، مطالبا السكان بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان أمنهم وسلامتهم.

حفتر قال إن هذه العملية تأتي استجابة لنداءات أهالي طرابلس الصابرين حسب وصفه. ودعا مقاتليه للحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة والضيوف الأجانب.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فائز السراج، أمر القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية.

السراج أمر رئاسة الأركان والمناطق العسكرية التابعة بإعادة التمركز والتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين من جماعات وصفها بالإرهابية والإجرامية، كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى تأهبا لمواجهة أي هجوم مسلح تنوي قوات حفتر شنه على العاصمة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج -حيث أجرى الطرفان مباحثات بشأن الوضع العسكري الليبي- الفصائل الليبية إلى ضبط النفس والالتزام بالتهدئة في ظل التطورات العسكرية الأخيرة في البلاد.

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