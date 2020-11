حرمان بومبيو من جائزة بسبب موقف واشنطن بقضية خاشقجي

قررت مؤسسة جيمس فولي، وهو الصحفي الأمريكي الذي نحره تنظيم الدولة، في اللحظة الأخيرة عدم منح جائزة لوزير الخارجية مايك بومبيو بسبب موقف واشنطن حيال مقتل جمال خاشقجي.

Please see our statement regarding our 2019 James W. Foley American Hostage Freedom award. pic.twitter.com/Evo6jZJJIr

— JamesFoleyFoundation (@JamesFoleyFund) April 4, 2019