حرمان بومبيو من جائزة بسبب موقف واشنطن بقضية خاشقجي

قررت مؤسسة جيمس فولي، وهو الصحفي الأمريكي الذي نحره تنظيم الدولة، في اللحظة الأخيرة عدم منح جائزة لوزير الخارجية مايك بومبيو بسبب موقف واشنطن حيال مقتل جمال خاشقجي.

التفاصيل:

اختير بومبيو في البداية لتلقي الجائزة التي تمنح كل عام لمدافع بارز عن قضية الرهائن.

لكن المؤسسة التي أنشأتها والدة جيمس فولي الذي قطع رأسه في سوريا عام 2014 بعد أن كان رهينة لدى تنظيم الدولة، غيرت رأيها بل إنها سحبت دعوته إلى الحفل مساء الثاني من أبريل/ نيسان.

في بيان صدر، الجمعة، كشفت المؤسسة أنها غيرت رأيها لأن "الإدارة لم تمارس ضغوطا من أجل محاسبة الحكومة السعودية على القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي".

وقالت المؤسسة "بالإضافة إلى العمل من أجل عودة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في الخارج، فان حماية حرية التعبير وتعزيز سلامة الصحفيين تعتبر من أهم مبادئنا".

مع ذلك، أشادت المؤسسة ببومبيو "لجهوده الاستثنائية لإعادة الأمريكيين إلى ديارهم".

تم في نهاية الأمر منح الجائزة هذا الأسبوع للمبعوث الأمريكي السابق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكغورك الذي استقال في ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على الانسحاب الأمريكي من سوريا.

Please see our statement regarding our 2019 James W. Foley American Hostage Freedom award. pic.twitter.com/Evo6jZJJIr — JamesFoleyFoundation (@JamesFoleyFund) April 4, 2019

رد بومبيو

وسائل الإعلام وكذلك بومبيو ذكروا قبل أيام أن هذا التبدل في الرأي يعود لضغوط.

وزير الخارجية قال لقناة "فوكس نيوز"، الجمعة، "يبدو أن بعض وسائل الإعلام التي تمول الحدث، وبعض رعاته قالوا إذا كان بومبيو هنا، فلن نأتي". وأضاف "إنه لأمر محزن لأن عودة الرهائن ليست قضية حزبية".

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