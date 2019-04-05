تركيا ترفض إملاءات أمريكا بشأن منظومة "إس 400" الروسية

رفض وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص شراء أنقرة منظومة (إس 400) الروسية، والتي قال إنها باتت "محسومة" ولا يمكن إلغاؤها.

وقال تشاوش أوغلو، في تصريح للصحفيين، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي بواشنطن، الخميس، إن" موقف الولايات المتحدة المتمثل في تحديد الجهة التي يمكن أن نشتري منها أسلحة، لا يتوافق مع روح التحالف القائم بيننا".

تصريحات أوغلو:

تشاوش أوغلو قال إنه عرض على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تشكيل مجموعة عمل تقنية لمناقشة ما يقلق الولايات المتحدة والحلف بشأن منظومة "إس 400" الروسية.

تشاوش أوغلو أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أن هذه المنظومة لن تشكل أي خطر أو تهديد على أنظمة حلف النيتو.

تشاوش أوغلو: "قدمنا معلومات الى أمريكا وحلفائنا الأخرين حول منظومة صواريخ إس 400، ونقاشنا ما يقلقهم حول هذه المنظومة.

تشاوش أوغلو: أكدنا أن تركيا ستتحكم بشكل كامل بهذه المنظومة وأنها لن تشكل أي تهديد لأنظمة حلف الناتو ومن ضمنها مقاتلات أف 35 وأن هذا ما اشترطناه على روسيا.

تشاوش أوغلو: هذه المنظومة لن تُدمج بأنظمة الناتو ولن تشكل خطرا أو تهديدا عليها أو على أنظمتنا، وعرضت على بومبيو وعلى الأمين العام للحلف تشكيل مجموعة عمل تقنية لمناقشة ذلك.

تركيا وأمريكا.. خلافات وتفاهمات:

بخصوص المحادثات الجارية بين أنقرة وواشنطن بشأن منظومة باتريوت، قال تشاووش أوغلو، يمكننا التوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن أسعار منظومة باتريوت، والأمور المتعلقة بها، لكن يجب موافقة الكونغرس لتحقيق تقدم بهذا الخصوص.

أوغلو تابع: "الولايات المتحدة لا تعطينا ضمانات بخصوص بيع منظومة باتريوت، عندها من سيسد احتياجات تركيا لمنظومات الدفاع الجوية، فلا يصح أن تتخذ كل جهة قراراتها بحسب مصالحها".

يدور خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن قرار أنقرة شراء منظومة إس-400 والتي لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، وحذرت واشنطن من أن المضي قدما في تلك الصفقة قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية.

واشنطن تحث أنقرة على شراء أنظمة باتريوت الدفاعية بدلا من منظومة إس-400 لكن أنقرة قالت إنه على الرغم من أنها ترغب في إبرام مثل هذا الاتفاق فإنه لن يكون ممكنا إلا إذا تم الاتفاق على الشروط المناسبة.

فيما يخص بيان الخارجية الأمريكية بشأن فحوى اللقاء الأخير بين تشاووش أوغلو وبوميبو، قال الوزير التركي" أصبنا بالدهشة عندما شاهدنا البيان، فهو لا يعكس فحوى محادثاتي مع بومبيو، والأربعاء، التقى تشاووش أوغلو، بومبيو، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، حوالي 40 دقيقة.

قالت مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بحث علاقات البلدين، والتطورات الأخيرة، وإن الوزيرين أكدا فيه أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

نائب متحدث الوزارة الأمريكية، روبرت بلادينو، أكد أن اللقاء ركز بشكل أساسي على تناول التطورات المتعلقة بمنطقة شمال شرقي سوريا، إلى جانب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسي (إس-400).

ذكر بلادينو، في بيانه، أن الوزير بومبيو، أعرب خلال اللقاء عن دعمه للمباحثات المستمرة بشأن شمال شرقي سوريا، وحذر في ذات الوقت من النتائج المدمرة المحتملة لأي تحرك عسكري تركي أحادي الجانب بالمنطقة.

نظام صواريخ أرض-جو جديد من طراز S-400 بقاعدة عسكرية قرب كالينينغراد.

بومبيو واثق من حل الخلاف:

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة تواصل مناقشاتها مع تركيا بشأن خططها لشراء نظام دفاع صاروخي من روسيا مشيرا إلى أنه واثق من قدرة الدولتين الحليفتين بحلف شمال الأطلسي على إيجاد حل للمشكلة.

بومبيو أوضح في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجية حلف الأطلسي، الخميس، "هناك فرص عظيمة أمام الولايات المتحدة وتركيا للعمل معا عن كثب. أجريت مناقشة مطولة جيدة مع وزير الخارجية التركي بالأمس وأنا واثق جدا من أننا سنجد طريقا للمضي قدما".

في ذات المعنى، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها ستواصل تدريب الطيارين الأتراك على طائرتين إف-35 في قاعدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي على الرغم من خطط أنقرة شراء منظومة دفاع جوي روسية.

قال المتحدث باسم البنتاغون تشارلي سامرز للصحفيين، الخميس، "التدريب سيستمر في قاعدة لوك بولاية أريزونا والتابعة لسلاح الجو".

عندما سُئل سامرز عمّا إذا كانت هناك أي خطة لإعادة هاتين الطائرتين المقاتلتين فقال" ليست لدينا خطط لفعل ذلك".

طائرة لوكهيد مارتن F-35 في معرض جوي في برلين- رويترز