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سياسة

المغرب تعتقل إسرائيلييْن اثنين: تعرف على الأسباب

5/4/2019

أعلنت سلطات الأمن المغربي (الجمعة) توقيف إسرائيلييْن اثنين بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.

أبرز ما ورد في بيان المديرية العامة للأمن الوطني المغربي:
  • يأتي توقيف المشتبه بهما "في سياق مواصلة الأبحاث القضائية (التحقيقات) المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية، بغرض تمكين مواطنين أجانب من الحصول على سندات الهوية ووثائق السفر المغربية".
  • جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة مراكش (غرب)، حيث أسفرت عمليات التفتيش في إطار القضية عن حجز بطاقة وطنية وجواز سفر مغربيين تم تحصيلهما عن طريق التزوير.
  • كما تم العثور بحوزتهما على "سند إقامة صادر عن إحدى دول أمريكا اللاتينية (دون تحديد)، يجري حاليا التحقق من صحته".
  • الأبحاث أثبتت أن المشتبه بهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية، باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية شهر مارس/ آذار الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
  • جرى الاحتفاظ بالمشتبه بهما، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
خلفيات:
  • في مارس/آذار المنصرم، أعلنت الرباط توقيف 5 إسرائيليين، يشتبه بتورطهم في تزوير جوازات سفر ووثائق مغربية.
  • السلطات أوضحت في بيان آنذاك أن "الخطوة تأتي في إطار تحقيقات تقودها النيابة العامة بالمملكة، لتفكيك شبكة إجرامية يتزعمها مواطن (مغربي) يهودي (لم تسمه)".
  • المغرب أعلنت في 7 من الشهر ذاته، توقيف 10 مواطنين، يشتبه في ارتباطهم بالشبكة، وهم المواطن اليهودي الذي يتزعمها، و3 رجال أمن، وموظفان حكوميان، ومسؤولة في وكالة سفر، و3 أشخاص آخرين، يعتقد أنهم شاركوا في تسهيل ارتكاب الجرائم.
المصدر : الأناضول
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