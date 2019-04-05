أسوشيتد برس: اعتقال 8 ناشطين بينهم أمريكيان في السعودية

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء إنّ السلطات في السعودية اعتقلت 8 سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية.

وذلك في جولة جديدة من الاعتقالات التي تطال ناشطين مدافعين عن حقوق المرأة وعلى علاقة بناشطين معتقلين منذ فترة، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من هؤلاء.

التفاصيل:

وقعت معظم هذه الاعتقالات، أمس الخميس، وشملت محامين وكتّاباً يدعمون بهدوء إصلاحات اجتماعية أكبر، وكان معظمهم على صلة بمجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة تتمّ محاكمتهن حاليا.

من بين المعتقلين امرأة حامل وسبعة رجال بينهم الكاتب والطبيب بدر الإبراهيم، وصلاح حيدر نجل الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة عزيزة اليوسف التي أطلق سراحها بشكل مشروط مؤخرا.

اعتقل معظم هؤلاء من منازلهم في الرياض، وأوقف شخص واحد في مدينة الدمّام.

ذكر مصدر مقرب من أحد المحتجزين ومنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن أن مزدوجي الجنسية هما الصحفي صلاح الحيدر وهو ابن عزيزة اليوسف إحدى الناشطات اللائي يحاكمن وبدر الإبراهيم وهو طبيب ومؤلف كتاب عن الشيعة.

المحتجزون ليسوا ناشطين لكن عبروا عن دعمهم على الإنترنت لحقوق المرأة وغيرها من الإصلاحات في المملكة.

قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ومنظمة القسط إن الاعتقالات جرت أمس الخميس، وأن عدة أشخاص آخرين مقربين من الناشطات ممنوعون من السفر منذ فبراير/ شباط الماضي.

لم يرد مركز التواصل الدولي السعودي والسفارة الأمريكية في الرياض على طلبات للحصول على تعليق.

خلفيات:

كانت الناشطات المحتجزات وعددهن 11 يطالبن بإنهاء الحظر على قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل.

صعدت قضيتهن من الانتقادات الغربية لسجل السعودية في حقوق الإنسان الذي يخضع لتدقيق شديد بالفعل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية المملكة في إسطنبول.

يمثل هذا أول حملة اعتقالات تستهدف أفراد يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ مقتل الكاتب جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين أول 2018 الماضي.

تأتي هذه الاعتقالات على الرغم من الاحتجاج العالمي على مقتل خاشقجي المروع على أيدي عملاء سعوديين في عملية قام بها كبار المساعدين السابقين لولي العهد.

الأفراد المعتقلون، ليسوا من الناشطين، ومعظمهم كتاب ودعاة يدعمون إصلاحات اجتماعية أكبر، وكان معظمهم على صلة بمجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة التي تجري محاكمتها حالياً.