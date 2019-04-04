نائبة بالكونغرس تطالب بالضغط على مصر للإفراج عن حقوقية

طالبت النائبة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالضغط على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق سراح ناشطة حقوقية محتجزة في مصر منذ خمسة أشهر.

التفاصيل:

قالت إلهان عمر على حسابها على تويتر أمس الأربعاء إنها التقت ممثلين عن "مبادرة الحرية" وهي منظمة حقوقية تقول إنها تدافع عن سجناء الرأي في منطقة الشرق الأوسط، لمناقشة قضية الناشطة الحقوقية المحتجزة في مصر هدى عبد المنعم.

إلهان عمر أضافت: "أرجو أن يثير ترمب قضيتها خلال لقائه مع النظام الذي سجنها. يجب أن نعمل لإطلاق سراح هدى".

البيت الأبيض أعلن قبل أسبوع أن الرئيس الأمريكي سيستقبل نظيره المصري في واشنطن في 9 من أبريل/نيسان الجاري.

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