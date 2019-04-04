البث الحي
سياسة

نائبة بالكونغرس تطالب بالضغط على مصر للإفراج عن حقوقية

النائبة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر
النائبة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر
4/4/2019

طالبت النائبة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالضغط على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق سراح ناشطة حقوقية محتجزة في مصر منذ خمسة أشهر.

التفاصيل:

  • قالت إلهان عمر على حسابها على تويتر أمس الأربعاء إنها التقت ممثلين عن "مبادرة الحرية" وهي منظمة حقوقية تقول إنها تدافع عن سجناء الرأي في منطقة الشرق الأوسط، لمناقشة قضية الناشطة الحقوقية المحتجزة في مصر هدى عبد المنعم.
  • إلهان عمر أضافت: "أرجو أن يثير ترمب قضيتها خلال لقائه مع النظام الذي سجنها. يجب أن نعمل لإطلاق سراح هدى".
  • البيت الأبيض أعلن قبل أسبوع أن الرئيس الأمريكي سيستقبل نظيره المصري في واشنطن في 9 من أبريل/نيسان الجاري.
خلفية:
  • ساهم ترمب في الإفراج عن الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي واستقبلها في البيت الأبيض في أبريل/نيسان 2017.
  • هدى عبد المنعم محامية وناشطة حقوقية اعتقلتها السلطات المصرية ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من نشطاء المجتمع المدني أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
  • من ضمن المعتقلين، محمد أبو هريرة، الناطق الرسمي السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته عائشة خيرت الشاطر، والناشط السياسي بهاء عودة، شقيق باسم عودة الوزير السابق في حكومة مرسي، بالإضافة إلى المحامي طارق السلكاوي، والناشطة الحقوقية سمية ناصف.
  • وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى احتجاز المعتقلين بشكل سري في مراكز الأمن الوطني حيث خضعوا غالبا للتعذيب قبل أن يظهروا بعد أسابيع من اختفائهم.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

مصر.. انطلاق تدريب "سيف العرب" بمشاركة 6 دول عربية (فيديو)

التدريب مستمر حتى الخميس في قاعدة محمد نجيب العسكرية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وزير إسرائيلي سابق يشارك عضوا بالعائلة الحاكمة في الإمارات بصندوق استثمار

وقعت أبوظبي وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة اتفاقات ومذكرات تعاون كثيرة في مجالات متعددة (مواقع التواصل)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)