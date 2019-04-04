ما الذي يحدث في ليبيا

تصاعدت الأحداث في ليبيا إثر تحريك اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقواته من شرق ليبيا صوب العاصمة طرابلس وسيطرة قواته على مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة.

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وصول تعزيزات عسكرية من مدن مصراتة والزنتان ومناطق الجبل الغربي دعما لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبي إلى منطقة الهيرة.

قوات حماية طرابلس تقول إنها استهدفت قوات حفتر بقصف مدفعي بمنطقة الهيرة جنوب غرب العاصمة.

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا: رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ذهب إلى أبوظبي بنية الوصول إلى حل سياسي ووافق على تعيين حفتر قائدا عاما للجيش الليبي لكن تم الإخلال بالاتفاق.

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا: نعتقد أن دولة عربية أعطت الضوء الأخضر للتحرك العسكري لقوات حفتر باتجاه طرابلس.

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا: لن نثق في وعود المجتمع الدولي بعد الآن وسنعتمد على أنفسنا في حماية بلادنا.

اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على بنغازي شرق ليبيا يعلن في تسجيل صوتي انطلاق ما سماها "عملية تحرير طرابلس".

حفتر يطالب في تسجيل صوتي سكان طرابلس بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم.

اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في قوات حفتر: تمت السيطرة على مدينة غريان بالكامل

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج في طرابلس يأمر القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد المدنيين.

السراج يأمر رئاسة الأركان والمناطق العسكرية برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لكل ما يهدد المدنيين.

وزارة الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ القصوى واستدعاء كافة الوحدات الأمنية للتصدي لأي خرق يمس أمن العاصمة.

قيادة المنطقة الوسطى بليبيا تأمر كتائب تابعة لها بالتحرك إلى طرابلس دعما لقوات حكومة الوفاق.

مدينة مصراتة تعلن في بيان النفير العام وتحريك كتائبها العسكرية نحو العاصمة الليبية طرابلس.

مراسل الجزيرة: قوة حماية طرابلس تقول إنها اشتبكت مع قوات حفتر ودمرت مدرعتين تابعتين لها.

مصادر للجزيرة من مصراتة: المنطقة العسكرية الوسطى ترسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة سرت وسط ليبيا

مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية: قوات مصراتة ستتوجه لمنطقة وادي الربيع وبلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس.

مراسل الجزيرة: قوات مدينة مصراتة تتمركز في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

رويترز: سكان مدينة مصراتة غرب ليبيا يزحفون صوب طرابلس للدفاع عن العاصمة ضد قوات حفتر.

كتيبة ثوار طرابلس: سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني يستهدف رتلا عسكريا تابع لقوات حفتر بمنطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا.

مفتي ليبيا يدعو للمقاومة

الشيخ د. الصادق الغرياني: على أهل طرابلس أن لا يستسلموا لعدوهم لأنه سيفعل بهم ما فعله في مرزق ودرنة وقنفودة وغيرها.

الغرياني: يجب على أهل طرابلس أن يوحدوا صفهم ويقاوموا كل من يتعدى على حرماتهم ويزعم أنه يحررهم كما فعل بالجنوب.

الغرياني: على الليبيين أن يخرجوا للميادين بالآلاف كما خرج أهل الجزائر ويقفوا سدا منيعا في وجه التهديدات المحدقة بطرابلس.

الغرياني: تعاون البعثة الأممية مع حفتر غير خافٍ على أحد؛ وتحيزها له واضح، وتجاربها في بلادنا وفي البلاد الأخرى تبين أنه لا يزداد الأمر معها إلا سوءا.

الغرياني: لسنا ضد المصالحة فالله أمرنا بها؛ لكن الله أمرنا كذلك ألا نقدم على أمر غامض فيه غرر لا ندري إلى أي محطة يسلمنا، فتلك مقامرة، وقد حرم الله القمار.

تحذيرات دولية

المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر: دولة قطر تدين التصعيد العسكري الخطير من قبل قوات حفتر.

المتحدثة باسم الخارجية القطرية: ما تقوم به قوات حفتر ينذر بتدهور الوضع في الغرب الليبي ويؤثر على الأمن الإقليمي.

المتحدثة باسم الخارجية القطرية: ندعو الدول المشاركة في البيان الخماسي لتفعيل دعوتها على الأرض ولجم قوات حفتر.

المتحدثة باسم الخارجية القطرية: نستغرب مشاركة الإمارات في البيان الخماسي بشأن ليبيا في حين أنها تدعم حفتر.

الخارجية التركية: من المهم الامتناع عن التحركات التي تخل بروح الوفاق الوطني في ليبيا.

بريطانيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وزير الخارجية الأمريكي: نتابع الوضع عن كثب في ليبيا وندعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة للوصول إلى حل.

الخارجية الروسية: نأمل ألا يتم اللجوء إلى استخدام القوة لحل النزاع في ليبيا ونؤكد ضرورة اللجوء للطرق الدبلوماسية.

بيان أمريكي فرنسي بريطاني إيطالي يدعو لتخفيف التوتر فورا في ليبيا ويحذر من عواقب التصعيد العسكري.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا من خلال الحوار.

غوتيريش: عملنا هو إنهاء التصعيد العسكري ووقفه في ليبيا.

غوتيريش: آمل عند انتهاء مهمتي غدا أن يكون لدينا مبادرة لإجراء الحوار.

غوتيريش: هناك رسالة واضحة بأن تدرك ليبيا الحاجة إلى الحوار وتفادي المواجهات.

غوتيريش: لن يكون هناك مؤتمر وطني في ليبيا في مثل هذه الظروف.

غوتيريش: من الضروري أن يعقد المؤتمر الوطني الليبي في مناخ هادئ.

غوتيريش: هناك حاجة في ليبيا إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.

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