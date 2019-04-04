فورين بوليسي: حفتر يسيطر على ليبيا "في غفلة من الجميع"

إذا سعت الأمم المتحدة للتوصل إلى صفقة قبل أن تنضج، أو استغلت مؤتمرها الذي طال انتظاره لمحاولة تلفيق القبول الشعبي للصفقة، بدلًا من رسم خارطة طريق شاملة للمستقبل، فإنها قد تفقد مصداقيتها في البلاد وتبدد فرصة مهمة لإصلاح النهج الدولي في التعامل مع ليبيا