شاهد: غليك يقود اقتحاما للأقصى واعتقال مقدسي فتح باب الرحمة

قاد عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" اقتحاما جديدا، اليوم الخميس، للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط انتشار ملحوظ لقوات الاحتلال بمحيط باب الرحمة لتأمين الاقتحامات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، شابا مقدسيا لقيامه بفتح مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

اقتحام الأقصى:

عشرات المستوطنين بقيادة غليك، نفذوا جولات استفزازية في المسجد بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومنهم من قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة".

רגע לפני הבחירות מגיע למרכז העולמי לשלום מקור האנרגיה של העולם. מתפלל שאחרי שנעבור את ימי הבחירות המפלגים, נדע לשוב ולהתאחד שוב לעם אחד במדינה האחת שלנו. שנהיה אור לגויים ונצליח לחבר את כל יושבי תבל לה' אחד ושמו אחד, ולחזונות הנביאים ההולכים ומתגשמים לנגד עינינו pic.twitter.com/W8usI38vZj — yehudah glick (@YehudahGlick) April 4, 2019

وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قام 68 مستوطنا يتقدمهم غليك باقتحام ساحات الحرم إلى جانب 111 عنصرًا من شرطة الاحتلال والأجهزة الأمنية.

شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين يومياً باقتحام المسجد الأقصى ما عدا الجمعة والسبت، والمناسبات الدينية، حيث يقتحم المستوطنون المسجد على فترتين صباحية ومسائية.

وزراء بحكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست، نفذوا خلال الأشهر الماضية اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمه "شولي معلم" من حزب البيت اليهودي، و"يهودا غليك" عن حزب الليكود اليميني، ووزير زراعة الاحتلال أوري آرئيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد سمح في شهر يوليو/تموز الماضي، للوزراء ولأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد بعد أكثر من عامين على قرار يقضي بمنعهم، ما أدى إلى تصاعد الاقتحامات للحرم القدسي الشريف.

قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح اليوم الشاب المقدسي خضر العجلوني، بسبب فتحه مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وحولته إلى أحد مراكزها في القدس القديمة للتحقيق معه.

قوات الاحتلال أبعدت، مساء أمس، المواطن فواز اغبارية من أراضي الـ48 عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر.

باب الرحمة: