حفتر يأمر قواته في تسجيل صوتي بالتحرك صوب طرابلس

أمر قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر قواته بالتحرك صوب العاصمة طرابلس وذلك في تسجيل صوتي نشر الخميس، في تفاقم سريع للأوضاع في البلد الذي يعاني منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011

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نشر التسجيل الصوتي تحت عنوان "عملية تحرير طرابلس".

قائد في قوات حفتر قال إن القوات سيطرت بالكامل الخميس على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس.

السيطرة على "غريان" جاءت بعد اندلاع مناوشات الأربعاء مع قوات متحالفة مع فائز السراج رئيس وزراء الحكومة المعترفة بها دوليا في طرابلس.

تمثل السيطرة على المدينة تقدما سريعا باتجاه الغرب من جانب قوات حفتر الذي انطلق من معقله في بنغازي بشرق البلاد.

اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في قوات حفتر: تمت السيطرة على مدينة غريان بالكامل، وأنا الآن أتجول فيها.

رفع درجة الاستعداد

حكومة الوفاق الوطني أعلنت الخميس رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أصدرت تعليماتها لكافة الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لذلك.

وزارة الداخلية الليبية: في ضوء التصعيد المسلح الخطير الذي يهدد أمن العاصمة طرابلس وسلامة المدنيين للخطر، تؤكد الوزارة التزامها الكامل بأداء واجباتها الوطنية بالتصدي بقوة وحزم لأية محاولات بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار.

الداخلية الليبية: القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس لا تعي حجم الخطيئة التي ترتكبها في حق الوطن والمواطن، ولا يكون بعد ذلك من سبيل إلا مواجهة هذا الهجوم الغاشم من دون أدنى تردد ولا مواربة.

حملت الوزارة المسؤولية الكاملة للطرف المهاجم عن النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية.

التصدي لحفتر

فصائل ليبية من مدينة مصراتة غرب ليبيا وموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أعلنت الخميس استعدادها للتصدي لتقدم القوات الموالية لحفتر.

رئيس المجلس العسكري لمدينة مصراتة العميد إبراهيم بن رجب : المدينة بعسكرييها وثوارها وقياداتها وأبنائها المخلصين يعلنون وعلى الفور استعدادهم لوقف هذا الزحف المشؤوم دفاعا عن الوطن الحبيب.

مناشدة أممية

من ناحية أخرى ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفصائل الليبية ضبط النفس.

قال غوتيريش، الذي وصل طرابلس الأربعاء لدفع محادثات السلام، في تغريدة قبل السيطرة على غريان إنه قلق للغاية من التحركات العسكرية وخطر المواجهة.

غوتيريش: لا يوجد حل عسكري. وحده الحوار بين الليبيين يمكن أن يحل المشاكل الليبية.

غوتيريش: أدعو للهدوء وضبط النفس فيما أستعد للاجتماع مع القادة الليبيين في البلاد.

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