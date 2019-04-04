توغل عسكري للاحتلال بغزة ومئات الإسرائيليين يقتحمون قرية بالضفة

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، أن 400 مستوطن إسرائيلي اقتحموا الليلة الماضية قرية عورتا قضاء مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات تخللتها مواجهات في الضفة الغربية،وتوغلت جرافات وآليات عسكرية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما هاجمت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

مستوطنون يقتحمون قرية في نابلس:

القناة الإسرائيلية، قالت إن المستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية وصلوات في المقامات الدينية بقرية عورتا.

في نابلس أيضًا، شرع صباح اليوم مستوطنو "يتسهار"، بتجريف أراض زراعية جنوب قرية بورين جنوبي نابلس.

مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أفاد بإن مستوطني "يتسهار"، باشروا منذ ساعات الصباح الاولى بتجريف أراض زراعية في منطقة كرم سليم جنوب قرية بورين.

اعتقالات ومداهمات بالضفة:

في سياق منفصل، ذكرت القناة أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة، 13 شابا فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وجرى تحويلهم للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

بحسب القناة الإسرائيلية، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال، عثور قواته على أسلحة وذخيرة بمدينة الخليل، ومصادرتها.

قوات الاحتلال قامت بمصادرة عشرات آلاف الشواكل من قرية قباطيا قضاء جنين، بزعم أنها مخصصة لتنفيذ العمليات "الإرهابية"، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

توغل عسكري واعتداء على الصيادين في غزة:

في قطاع غزة، توغلت صباح اليوم الخميس، ست آليات وجرافات عسكرية للاحتلال لمسافة محدودة في أراضي شرقي خانيونس.

ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث دبابات وثلاث جرافات من نوع "D9" توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الحدودية شرقي مدينة خانيونس، انطلاقا من موقع "كيسوفيم" العسكري الجاثم على الشريط الحدودي شمال شرق المدينة.

الجرافات العسكرية قامت بتجريف أراضي المواطنين ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع في المكان المستهدف.

الاحتلال يتعمد دوما تجريف أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني لحرمانهم من الاستفادة منها، وينصب أسلاكا شائكة بغرض منع المتظاهرين السلميين من الوصول إلى السياج الأمني عند حدود غزة.

أمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال إصابة واعتقال ثلاثة فلسطينيين، بعد أن أطلق النار عليهم، بزعم محاولتهم التسلل عبر السياج الفاصل المحاذي لجنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال تتوغل جنوبي قطاع غزة وتستهدف الصيادين في عرض البحر (قدس برس)