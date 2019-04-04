توجيه 50 اتهاما بالقتل للإرهابي مرتكب مجزرة المسجدين بنيوزيلندا

وصف الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع في 15 مارس/آذار وأسفر عن مقتل 50 شخصا وجرح 48 آخرين، بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا.