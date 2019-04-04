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تقلص الفارق بين العدالة والتنمية والشعب مع إعادة الفرز بإسطنبول

أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، وبن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية
أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، وبن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية
4/4/2019

تقلص الفارق بين مرشح حزب الشعب المعارض وحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 20 ألف صوت بعد إعادة فرز جزء من الأصوات في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول التركية.

التفاصيل:
  • أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب: سأفوز  في الانتخابات بفارق 20 ألف صوت بعد اكتمال إعادة إحصاء الأصوات في 18 دائرة في المدينة. مضيفا أن إعادة الإحصاء انتهت في 11 دائرة.
  • أوغلو: جزء من إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية اكتمل، والفارق بيني وبين مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يزال نحو 20 ألف صوت. 
  • نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، علي إحسان ياووز: تم تصحيح 11 ألف و109 أصوات لصالح الحزب منذ 1 من أبريل/ نيسان الجاري، بعد إعادة فرز 530 صندوقا.
  • إحسان ياووز: اتضح أيضًا أن هناك 1641 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية، في مجموع 5857 صندوقا، وذلك في إطار إعادة فرز الأصوات الباطلة".
  • إحسان ياووز: الحزب اكتشف في جدول للنتائج كمية كبيرة من الأصوات لم يتم إدخالها إلى النظام الانتخابي.
نائب رئيس حزب &quot;العدالة والتنمية&quot;، علي إحسان ياووز ـ الأناضول
 الطعن على الانتخابات البلدية في إسطنبول:
  • حزب العدالة والتنمية قدم طعونا على نتائج الانتخابات في كل ضواحي إسطنبول وأنقرة، قائلا إن النتيجة تأثرت بسبب الأصوات الباطلة ومخالفات انتخابية. 
  • قررت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأربعاء إعادة فرز الأصوات في 18 من أصل 39 حيا من أحياء اسطنبول بينما قال حزب العدالة والتنمية إن الفارق يتقلص مع استمرار فرز الأصوات. 
خلفيات:
  • إذا تأكدت النتائج الأولية، فسيسيطر حزب الشعب الجمهوري على ميزانيتي إسطنبول، العاصمة التجارية للبلاد، والعاصمة أنقرة واللتين تقدران إجمالا بنحو 32.6 مليار ليرة (5.79 مليار دولار) للعام 2019.
  • حزب العدالة والتنمية كان قد تصدر على الصعيد الوطني، لكنه خسر في أنقرة ولا تزال تجرى إعادة فرز في إسطنبول.
  • في أنقرة، حصل منصور يافاش مرشح حزب الشعب الجمهوري على 50.9% من الأصوات متغلبا على منافسه من حزب العدالة والتنمية الوزير السابق محمد أوزهسكي بفارق أربع نقاط مئوية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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