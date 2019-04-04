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سياسة|الولايات المتحدة

تعيين معلّقة بـ"فوكس نيوز" متحدثة باسم الخارجية الأمريكية

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس
4/4/2019

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، وبشكل رسمي تعيين المذيعة التلفزيونية السابقة بشبكة "فوكس نيوز" مورغن أورتاغوس (37 عامًا)، متحدثة جديدة باسم الوزارة.

التفاصيل:
  • بومبيو أعلن عبر تغريدة على تويتر، تعيين المتحدثة الجديدة باسم الوزارة وهي معلّقة دائمة الظهور عبر شبكة "فوكس نيوز" بصفتها خبيرة في شؤون الأمن القومي وموظفة كبيرة سابقة في عدد من الوكالات الحكومية.
  • بذلك فإن "مورغن" الضابطة السابقة في سلاح البحرية والخبيرة الأمنية الحاضرة دومًا على شاشة "فوكس نيوز" ستخلف هيذر نويرت التي كانت حتى العام 2017 إحدى نجمات الشاشة المفضلة للرئيس دونالد ترمب.
  • بومبيو كتب على تويتر: يسرّني أن أرحب بمورغن أورتيغاس بصفتها المتحدثة الجديدة باسم وزارة الخارجية. إن خبرتها كمحللة استخبارية ومسؤولة علاقات عامة في السياسة الخارجية والأمن القومي ستفيد أمريكا.

  • بومبيو: ستقود معركتنا في سبيل الدفاع عن السياسة الخارجية الأمريكية ونشرها. أهلاً بك في فريقنا مورغن.
  • مورغن أكدت على تصريحات بومبيو وردّت بتغريدة على تويتر: أتشوّق للمساهمة في أن أروي للعالم تاريخ أمريكا.
  • مورغن كانت قد انفصلت الأسبوع الماضي عن قناة "فوكس نيوز" التي كانت تعمل بها كمحللة للأمن القومي.
  • مروغن التي تقدمت بالشكر للوزير الأمريكي في أول تغريدة لها، تعتبر واحدة من الأسماء التي انتقلت للخارجية الأمريكية قادمة من قناة "فوكس نيوز" المحافظة والمعروفة بقربها من الرئيس دونالد ترمب، إذ سبقتها في القدوم من القناة المذكورة المتحدثة السابقة، هيذر ناورت.
  • كانت هيذر نويرت التي اختارها ترمب لتولي منصب سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة، تخلت في نهاية المطاف عن محاولة شغل هذا المنصب بعدما واجهت انتقادات حادة.
  • ترمب الذي يواظب على مشاهدة قناته الإخبارية المفضّلة "فوكس نيوز"، كان قد أعلن في مطلع ديسمبر/كانون الأول الفائت ترشيح نويرت (49 عامًا) "المرأة الموهوبة جدًا والذكية جدًا" لخلافة نيكي هايلي التي كانت قبل التحاقها بالخارجية الأمريكية حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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