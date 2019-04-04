تعيين معلّقة بـ"فوكس نيوز" متحدثة باسم الخارجية الأمريكية

ترمب الذي يواظب على مشاهدة قناته الإخبارية المفضّلة "فوكس نيوز"، كان قد أعلن في مطلع ديسمبر/كانون الأول الفائت ترشيح نويرت (49 عامًا) "المرأة الموهوبة جدًا والذكية جدًا" لخلافة نيكي هايلي التي كانت قبل التحاقها بالخارجية الأمريكية حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية