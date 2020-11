تعيين معلّقة بـ"فوكس نيوز" متحدثة باسم الخارجية الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، وبشكل رسمي تعيين المذيعة التلفزيونية السابقة بشبكة "فوكس نيوز" مورغن أورتاغوس (37 عامًا)، متحدثة جديدة باسم الوزارة.

التفاصيل:

Pleased to welcome Morgan Ortagus as our new @statedeptspox. Her experience as an intelligence analyst & public affairs officer in foreign policy & national security will benefit America. She'll lead our fight to communicate & defend US foreign policy. Welcome to our team Morgan. pic.twitter.com/kSqTdPFNzv

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 3, 2019