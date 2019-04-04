الكونغرس يقر إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في اليمن

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يعمل على إنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن.

التفاصيل:

وافق الكونغرس الأمريكي (مجلس النواب) على قرار يحض فيه الرئيس دونالد ترمب على وقف أي دعم عسكري أمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

قرار مجلس النواب إنهاء الدعم العسكري للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن جاء بأغلبية 245 صوتا مقابل 176.

يمثل القرار الجديد صفعة جديدة للرئيس ترمب الذي سيلجأ على الارجح إلى الفيتو.

تصريحات السيناتور بيرني ساندرز:

مجلس الشيوخ قال بوضوح إننا لن نسمح بأن يستمر نظام دموي مستبد في السعودية بتقرير مكان وجود قواتنا.

ما حدث اليوم ليس نهاية الأمر وقد أصبحنا على دراية بدور الكونغرس.

الملايين مهددون بخطر الموت جوعاً في اليمن جراء الحرب.

مجلس الشيوخ توحد ليقول إن المسؤولية الدستورية لشن الحروب تقع على عاتق الكونغرس وليس الرئيس.

السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز

مجلس الشيوخ:

في مارس/ آذار الماضي أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون ينص على قطع المساعدات العسكرية عن الحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

مشروع القانون يسعى لمنع القوات الأمريكية من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس.

في مارس/ آذار الماضي أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الداعي لوقف المساعدات الأمريكية للسعودية في اليمن ـ أرشيف

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