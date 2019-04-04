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سياسة

الكونغرس يقر إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في اليمن

نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي
نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي
4/4/2019

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يعمل على إنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن.

التفاصيل:
  • وافق الكونغرس الأمريكي (مجلس النواب) على قرار يحض فيه الرئيس دونالد ترمب على وقف أي دعم عسكري أمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
  • قرار مجلس النواب إنهاء الدعم العسكري للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن جاء بأغلبية 245 صوتا مقابل 176.
  • يمثل القرار الجديد صفعة جديدة للرئيس ترمب الذي سيلجأ على الارجح إلى الفيتو.
تصريحات السيناتور بيرني ساندرز:
  • مجلس الشيوخ قال بوضوح إننا لن نسمح بأن يستمر نظام دموي مستبد في السعودية بتقرير مكان وجود قواتنا.
  • ما حدث اليوم ليس نهاية الأمر وقد أصبحنا على دراية بدور الكونغرس.
  • الملايين مهددون بخطر الموت جوعاً في اليمن جراء الحرب.
  • مجلس الشيوخ توحد ليقول إن المسؤولية الدستورية لشن الحروب تقع على عاتق الكونغرس وليس الرئيس. 
السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز
 مجلس الشيوخ:
  • في مارس/ آذار الماضي أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون ينص على قطع المساعدات العسكرية عن الحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
  • مشروع القانون يسعى لمنع القوات الأمريكية من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس.
في مارس/ آذار الماضي أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الداعي لوقف المساعدات الأمريكية للسعودية في اليمن ـ أرشيف
 خلفيات:
  • بعد موافقة مجلس النواب على القانون ليس أمام ترمب سوى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا الإجراء حتى يتمكن من مواصلة دعم الولايات المتحدة للسعودية والإمارات في اليمن.
  • الدعم النادر للقانون من جانب أعضاء مجلس الشّيوخ من كلا الحزبين، مرده الغضب العميق في الكونغرس بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الثاني 2018.
  • السعودية تقود تحالفًا عسكريًا لدعم قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 من مارس/آذار 2015، ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
  • النزاع الدامي في اليمن، أدى حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، ونزوح مئات الآلاف من السكان، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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