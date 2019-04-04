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سياسة

أعضاء في فريق مولر مستاؤون من تبرئة ترمب والرئيس يرد

المدعي الخاص روبرت مولر( يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
المدعي الخاص روبرت مولر( يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/4/2019

نقلت صحف أمريكية عن أعضاء بفريق المحقق الخاص روبرت مولر استياؤهم من ملخص وزير العدل وليام بار الذي يبرئ الرئيس دونالد ترمب من التواطؤ مع روسيا.

التفاصيل:
  • نقلت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز عن مصادر من فريق مولر رفضت الكشف عن اسمها، أن ما عرضه الوزير يختلف عن الملخص الذي أعده فريق التحقيق.
  • المصادر: الأدلة الواردة في تقرير مولر بشأن إعاقة ترمب للعدالة مقلقة وأكثر أهمية مما عرضه بار.
  • المصادر: فريق المحقق مولر أعد ملخصات بشأن محتوى التقرير كان من المفترض أن يكشفها وزير العدل إلى العلن، لكنه كتب ملخصا آخر بمعلومات محدودة واستنتج منه براءة الرئيس.
رد ترمب في تغريدات على تويتر:
  • رفض ترمب تلك الأنباء، وقال إنه لم يكن لصحيفة نيويورك تايمز أي مصادر شرعية، وهو أمر سيكون غير قانوني على الإطلاق.
  • الصحيفة تنشر أخبارا مزيفة وأنه تم إجبارها على الاعتذار عن "تقاريرها الخاطئة والسيئة جدا حوله".
  • محامي ترمب: إن ما عبر عنه محققون من فريق مولر ينم عن رأي موظفين غاضبين ومتحيزين ويكرهون الرئيس. 
  • محامي ترمب: نتائج تحقيق مولر تؤكد عدم وجود أي إعاقة للعدالة من قبل الرئيس أو تدخل روسي بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها عام 2016. 
اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أصدرت مذكرة للاطلاع على تقرير مولر ـ رويترز
 الاطلاع على تقرير مولر:
  • وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي على إصدار مذكرة تخولها الاطلاع على كامل تقرير مولر حول التدخل الروسي.     
  • بعد عشرة أيام من تبرئة وزير العدل بيل بار لترمب من أي عمل خاطئ في ملخص التقرير الذي نشره، أمهلت اللجنة القضائية بار اياما فقط لتسليمها التقرير الكامل طوعا، مع الوثائق الملحقة به.     
  • يمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى مواجهة دستورية محورها ما إذا كان لمجلس النواب الحق في المطالبة بمواد هيئة المحلفين الكبرى السرية التي قد تضر بالرئيس.
خلفيات: 
  • كشف وزير العدل في ملخص تقرير مولر الذي نشره في 24 مارس/ آذار والمؤلف من 24 صفحة عدم وجود أدلة على تآمر أو تنسيق أي شخص في حملة ترمب مع الحكومة الروسية للتأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016 لصالح ترمب.
  • الديموقراطيين يقولون إنه من الواضح أن لدى مولر سببا للشك في عرقلة ترمب للعدالة، ومن حق الشعب أن يرى الصورة كاملة وليس الاعتماد فقط على حكم وزير العدل.
المصدر : وكالات
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