أستراليا تقر قانونا لمعاقبة شركات التواصل على المحتوى العنيف

ستفرض أستراليا غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدد تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف سريعا.

وبموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي اليوم الخميس ستفرض أستراليا غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدد تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة".

هجوم نيوزيلندا الإرهابي:

الإرهابي برينتون تارانت منفذ مذبحة نيوزيلندا

القانون الجديد يأتي بعد أن هاجم مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس/آذار، فقتل 50 شخصًا أثناء تأدية صلاة الجمعة.

الإرهابي المسلح بث هجومه مباشرة على فيسبوك وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه غير مقبول.

وجهت للأسترالي برينتون تارانت (28 عامًا) الذي يعتقد بتميز العرق الأبيض، تهمة واحدة بالقتل بعد الهجوم وجرى حبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة غدا الجمعة الخامس من أبريل/نيسان حيث قالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

القانون الأسترالي يجرم الآن عدم إقدام شركات مثل فيسبوك وغوغل التي تملك موقع يوتيوب على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب دون تأخير.

القانون ينص أيضًا على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية خلال "فترة زمنية معقولة".

مجزرة كرايستشيرش، نفذها مسلح إرهابي منفرد هو الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) الذي يؤمن بتميز العرق الأبيض، ووجهت له تهمة القتل.

المجزرة أثارت صدمةً في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته، وما زاد من وطأة الاعتداء أنّ المهاجم صوّره وبثّه مباشرةً على الإنترنت.

جريمة على الهواء:

رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع الزهور قرب مسجدي كرايستشيرش بعد المجزرة