شرطة نيوزيلندا تبطل مفعول عبوة مريبة بمدينة "مذبحة المسجدين"
30/4/2019
قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول عبوة مريبة داخل حقيبة في كرايستشيرش، التي وقعت بها مجزرة المسجدين منتصف مارس/آذار الماضي.
"كرايستشيرش" مرة أخرى:
الشرطة قالت إن خبراء المفرقعات عثروا على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خال بمدينة كرايستشيرش، وإنها ألقت القبض على رجل.
قائد شرطة المنطقة جون برايس، قال في بيان: عثرنا عثرت على طرد يحتوي على عبوة متفجرة في عقار خال بشارع نيو كاسل في كرايستشرش.
قائد الشرطة: وحدة المفرقعات أبطلت مفعول العبوة وتم إلقاء القبض على رجل من المدينة عمره 33 عامًا.
بعد توقيف مشتبه به وإبطال مفعول العبوة المتفجرة، قالت الشرطة إن الأهالي بإمكانهم العودة إلى منازلهم.
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت شرطة نيوزيلندا إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة. وامتنعت الشرطة عن التعليق على طبيعة الحادث في منطقة فيليبستاون بالمدينة ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل.
القناة الإخبارية الأولى للتلفزيون النيوزيلندي، لفتت إلى أن الشرطة قامت بإخلاء المنازل في شوارع "نيوكاسل" و"غلاسكو" و "هاروا" كإجراء احترازي.
مجزرة المسجدين:
في منتصف مارس/آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليًا، وإصابة مثلهم.
وصف الهجوم الإرهابي بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا، ووصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور جريمة القتل الجماعي بأنها جريمة إرهابية.
السلطات في نيوزيلندا تمكنت من توقيف المنفذ الإرهابي الذي بث جريمته مباشرة على فيسبوك، وهو أسترالي يميني متطرف يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة لأول مرة في 23 مارس/آذار، حيث وُجهت إليه اتهامات بـ"القتل العمد".