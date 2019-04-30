روحاني يوقع قرار تصنيف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إرهابية

وقع الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع قانون، الثلاثاء، يعلن أن جميع أفراد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إرهابيون والحكومة الأمريكية راعية للإرهاب.

التفاصيل:

مشروع القانون الذي مرره البرلمان الأسبوع الماضي جاء ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

لم يتضح مدى تأثير القانون الجديد على القوات الأمريكية أو عملياتها.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن روحاني وجه تعليمات لوزارة الاستخبارات ووزارة الخارجية والقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي بتنفيذ القانون.

يصنف القانون بشكل خاص القيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية. والقيادة المركزية الأمريكية مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان.

عناصر من القوات الأمريكية في سوريا

أبرز تصريحات روحاني التي بثها التليفزيون الحكومي:

قرار أمريكا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى صفر قرار خاطئ وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار.

في الأشهر المقبلة سيرى الأمريكيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية رغم أنف واشنطن.

هدف أمريكا هو قطع صادراتنا من النفط لخفض عائداتنا من العملات الأجنبية والوسيلة الوحيدة لمواجهة ذلك هو إنتاج وتصدير منتجات غير نفطية.

النفط الإيراني

بحسب وزير الاقتصاد الإيراني فقد بلغت العائدات 40 مليار دولار خلال السنة الماضية (مارس/آذار 2018 إلى مارس/آذار 2019 بالتقويم الفارسي) ويتوقع أن تبلغ 30 مليار دولار خلال السنة الحالية.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها لن تمنح المزيد من الإعفاءات للدول التي كانت قد سمحت لها بمواصلة شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على هذا القطاع.

من المقرر أن تنتهي الإعفاءات الحالية في الثاني من مايو/ آيار.

اليوم الثلاثاء، طرحت شركة النفط الوطنية الإيرانية مليون برميل من الخام الثقيل في بورصة الطاقة الإيرانية في مسعى لجذب مشترين جدد ومن القطاع الخاص.

تجارة النفط الخام تسيطر عليها الدولة في إيران، لكن في محاولة للالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة، بدأت الحكومة العام الماضي البيع إلى مشترين من القطاع الخاص من خلال البورصة.

وكالة أنباء فارس قالت إن سبعين ألف برميل بيعت بسعر 60.68 دولار للبرميل.

لا تكشف إيران عن هوية المشترين من القطاع الخاص في بورصة الطاقة تخوفا من أن يصبحوا هدفا للعقوبات الأمريكية.

خلفيات:

طالبت الولايات المتحدة في 22 أبريل نيسان بأن يوقف مشترو النفط الإيراني مشترياتهم بحلول أول مايو آيار أو يواجهوا عقوبات، منهية إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة.

الحرس الثوري الإيراني