روحاني: إيران ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأمريكية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغط الأمريكي الرامي إلى وقف صادرات البلاد من النفط الخام تماما.

ماذا قال روحاني؟

قرار أمريكا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى (صفر) قرار خاطئ وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار… في الأشهر المقبلة سيرى الأمريكيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية.

الولايات المتحدة قادرة على أن توقف طريقة واحدة لتصدير النفط الإيراني، ومن ثم فستجد إيران طرقا أخرى.

العقوبات الأمريكية تمس المواطنين الإيرانيين.

وبلغت أسعار النفط الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن قالت واشنطن إن جميع الإعفاءات من عقوبات نفط إيران ستنتهي هذا الأسبوع، مما يفرض ضغوطا على المستوردين لوقف الشراء من طهران ويزيد شح الإمدادات العالمية.

وطالبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن يوقف مشترو النفط الإيراني مشترياتهم بحلول أول مايو/ أيار أو يواجهوا عقوبات، منهية إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة.

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