بومبيو يعلن مواصلة دعم بلاده للسعودية في اليمن لمواجهة إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الإثنين مواصلة دعم بلاده للسعودية في اليمن لمواجهة "التدخل الإيراني" وحماية المصالح الأمريكية.

وطالبت الرياض مجلس الأمن الدولي بإدراج جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

تصريحات بومبيو لموقع "ذي هيل":

رداً على سؤال لموقع "ذي هيل" عن قرار اعتمده الكونغرس واعترض عليه الرئيس دونالد ترمب ويتعلق بوقف الدعم العسكري للسعودية في اليمن، قال بومبيو: "فيما يتعلق بالحرب الأهلية، إيران هي التي تقودها. علينا أن نكون واضحين. الحوثيون ما زالوا يرفضون احترام الاتفاق الذي وقعوه في ستوكهولم بالسويد. ما زالوا يرفضون التحرك إلى خارج ميناء الحديدة. ما زالوا يرفضون القيام بكل ما طلبته منهم الأمم المتحدة".

أضاف أن هذا الرفض يعود إلى توجيهات إيرانية، مشيرا إلى أن أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة التي يستعملها الحوثيون "أنظمة سلاح تم تهريبها من إيران إلى اليمن".

اعتبر بومبيو أن الصواريخ التي تطلقها قوات الحوثي نحو السعودية تشكل تهديدا للولايات المتحدة، لأنها تهدد الطائرات التي تقلع من مطار الملك خالد في الرياض حاملة مسافرين أمريكيين.

اتهم بومبيو إيران بأنها أوعزت للحوثيين بعدم مغادرة ميناء الحديدة، وقال إن قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومرشد الجمهورية علي خامنئي كانا سعيدين جدا عندما صدر مشروع قرار الكونغرس بإنهاء الدور الأمريكي في اليمن، معتبرا أن انسحاب بلاده سيجعل الإيرانيين "يعتقدون أنهم انتصروا".

الرياض تطالب بإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب:

السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، طالب مجلس الأمن الدولي بإدراج جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

دعا المعلمي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط إلى تسمية الأطراف المعرقلة للسلام في اليمن، وأولها إيران التي ما تزال تزود الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، وفق قوله.

إيران: السعودية تحاول صرف الأنظار عن علاقتها بالجماعات الإرهابية