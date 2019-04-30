استقالة نائب وزير العدل الأمريكي الذي أشرف على "تحقيق مولر"

أعلن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، الذي أشرف على مدى نحو عامين على التحقيق حول التدخل الروسي في حملة الانتخابات الأمريكية، الإثنين، أنه استقال من منصبه.

خطاب استقالة:

روزنستاين كتب في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيغادر منصبه في 11 مايو/أيار، بعد عامين من العلاقات المتقلبة بين الرئيس والمسؤول الجمهوري الذي اختار بنفسه المدعي الخاص روبرت مولر لتولي التحقيق الدقيق والمتشعب وقام بحمايته من أي تدخل سياسي.

روزنستاين كتب في رسالته: انتخاباتنا باتت أكثر أمانًا ومواطنونا باتوا أفضل اطلاعًا على الجهود السرية التي تبذلها قوى أجنبية للتأثير على انتخاباتنا.

نائب وزير العدل المستقيل، شكر ترمب على ما أبداه من "لياقة وفكاهة" في التعامل بينهما.

روزنستاين أكد في رسالة استقالته أن وزارة العدل "تطبق القانون بلا خوف ولا محسوبية، لأن الأدلة لا تتبع لأي حزب والحقيقة لا تمليها استطلاعات الرأي".

وزير العدل وليام بار أكد في بيان أنه تم تقديم خطاب الاستقالة. وقال بار: لقد خدم رود روزنستاين وزارة العدل بتفان وتميز لقرابة ثلاثين عامًا كممثل ادعاء ونائب مساعد لوزير العدل ومدع أمريكي ونائب لوزير العدل.

روبرت مولر المستشار الخاص بالتحقيق بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية (غيتي)

رود روزنستاين وتحقيق مولر:

إقالة روزنستاين (54 عامًا) بدت وشيكة أكثر من مرة، وقال بنفسه للمقربين منه قبل بضعة أشهر إنه يتوقع إزاحته من منصبه.

في فبراير/شباط، رشح ترمب "جيفري روزن" ليحل محل روزنستاين، الذي كان في كثير من الأحيان مثارًا لغضب الرئيس ترمب.

هذا المسؤول الكبير وجد نفسه في قلب العاصمة بعد أيام قليلة على تعيينه في مهامه في 26 أبريل/نيسان 2017.

بعد أسبوعين على تولي منصبه، طلب منه البيت الأبيض تقديم مذكرة استخدمها ترمب لإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) آنذاك جيمس كومي، الذي كان في تلك الفترة يتولى التحقيق في التدخل الروسي في حملة الانتخابات عام 2016.

روزنستاين امتثل للطلب، لكنه اختار بعد بضعة أيام تعزيز استقلالية القضاء بتعيين مولر في مايو/أيار 2017. وكان وزير العدل آنذاك جيف سيشنز رفع يده عن الملف الروسي، فانتقلت إدارة هذه القضية إلى مساعده.

اعتبارًا من ذلك الحين، قام الرئيس الشديد الاستياء حيال تحقيق يلقي بظله على ولايته، بتركيز هجماته على روزنستاين لاتهامه بإعطاء مولر هامش تصرف كبير.

وزير العدل الأمريكي وليام بار (غيتي)