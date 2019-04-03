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سياسة

فيديو: شهيد وجريح برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

3/4/2019

استشهد، صباح اليوم الاربعاء، شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح عقب إطلاق النار عليهما من قبل مستوطن بالقرب مفرق بيتا، وعلى شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل:

  • مصادر أمنية أفادت بأن مستوطنا أطلق النار على شاب قرب مدخل بلدة بيتا، ثم عاود وفتح النار على شاب آخر على شارع حوارة.
  • المصادر ذكرت أنه جرى نقل أحد المصابين ويدعى خالد صلاح رواجبة (26 عامًا) وهو من سكان فرية روجيب شرقي نابلس، وقد أصيب برصاصة بالخاصرة ونقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس وحالته مستقرة، فيما جرى نقل المصاب الآخر إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، ووصفت إصابته بالخطرة، ثم تم الاعلان عن استشهاده.

  • شهود عيان نفوا مزاعم الاحتلال الإسرائيلي التي تحدثت عن وقوع عملية طعن، وقالوا إن الشابين اللذين اصيبا على مفرق بيتا أحدهما سائق شاحنة تحمل لوحة اسرائيلية ترجل من شاحنته بسبب إغلاق المستوطن للطريق، فقام المستوطن بإطلاق النار عليه، فيما أصيب الشاب رواجبة الذي يعمل في "كراج" للسيارات خلال عملية إطلاق النار بالمنطقة.
  • المصادر أكدت أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة بكلا الاتجاهين.
مستوطن يطلق النار على شاب فلسطيني في نابلس (مواقع فلسطينية)

 

  • المستوطنون صعّدوا مؤخرًا من اعتداءاتهم وهجماتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
  • قبل عدة أيام أوقف مستوطن جيبا لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، وأطلق النار في الهواء، قبل أن تصل قوات من جيش الاحتلال للمكان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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