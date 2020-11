فرض رقابة على سيناتور أسترالي أساء للإسلام بعد مجزرة نيوزيلندا

صوت البرلمان الأسترالي بأغلبية ساحقة لصالح فرض رقابة على فرايزر أنينغ، المنتمي لليمين المتطرف، بسبب تعليقاته المثيرة للخلاف والانقسام بشأن مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وجاء تصويت البرلمان الأسترالي بالأغلبية اليوم، لصالح فرض رقابة على عضو مجلس الشيوخ السناتور الأسترالي فرايزر أنينغ، المنتمي لتيار اليمين المتطرف، بسبب تعليقاته المثيرة للخلاف والانقسام بشأن إطلاق النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

تصويت مجلس الشيوخ الأسترالي:

غضب عالمي بسبب تصريحات اليميني المتطرف:

الصليبيون.. فريق رجبي نيوزيلندي يسعى لتغيير اسمه بعد مجزرة المسجدين:

Following the comments regarding our name and brand, we have engaged an independent research company to seek feedback and provide recommendations. Until a decision is made, we will remain the Crusaders. For more information and to have your say visit https://t.co/eXys6cvmwD

— Crusaders (@crusadersrugby) April 3, 2019