تيريزا ماي تجتمع مع زعيم المعارضة لبحث الحلول بشأن "بريكست"

تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين اليوم الأربعاء في محاولة للتوصل لحل وسط فيما يتعلق باتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي.

وبعد رفض البرلمان لاتفاقها للانسحاب من الاتحاد ثلاث مرات وانقسام حزبها (المحافظين) حول الأمر، قالت ماي إنها ستتواصل مع كوربين في محاولة لكسر الجمود القائم.

ماي تستعين بزعيم المعارضة لكسر جمود الخروج:

تيريزا ماي، قالت إنها ستسعى لتأجيل موعد الخروج مرة أخرى بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن العملية مع كوربين، وهي محاولة أخيرة لكسر الجمود حول عملية الخروج التي أغضبت الكثيرين في حزبها.

كان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يوم الجمعة الماضي، لكن بعد مرور ثلاث سنوات على تأييد البريطانيين لانسحاب البلاد من الاتحاد في استفتاء ما زال من غير الواضح كيف ومتى.. بل وما إذا كان هذا سيحدث.

ستيفن باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوربي في بريطانيا، أوضح أن ماي لن تضع شروطا مسبقة عندما تبدأ محادثاتها مع كوربين، وقال" نحن لا نضع شروطا مسبقة، لكن هذا أيضا ليس شيكا على بياض".

روبين ووكر وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد، قال إن "ما نحتاج إلى التفكير فيه حاليا هو هل هناك طريق متفق عليه للمضي قدما يمكنهما سلوكه للوفاء بوعودهما".

على الجانب المقابل، أكدت ريبيكا لونغ بيلي النائبة البارزة في حزب العمال اليوم الأربعاء إن حزبها لن يستبعد أي موضوعات خلال المحادثات بين كوربين وماي.

لونغ بيلي وهي المتحدثة باسم الحزب للشؤون الاقتصادية قالت" يجب أن نجد أرضية مشتركة الآن ويجب أن نجدها بسرعة كبيرة جدا جدا، ولهذا السبب كان جيريمي شديد الوضوح إزاء عدم وضع أي قيود وإزاء إبداء عقلية متفتحة جدًا".

حزب العمال: عرض ماي للقاء كوربين فخ:

زعيم حزب العمل جيريمي كوربين "يدرس" الإعلان السياسي لبريكست -2 أبريل

لكن زميل لونغ بيلي- المتحدثة باسم الحزب للشؤون الاقتصادية لجزب المحافظين – النائب بن برادشو عن حزب العمال، قال إن عرض ماي لإجراء محادثات مع كوربين "فخ".

برادشو قال" اعتقدت للحظات أن عرض ماي قد يكون خالصا" وأضاف "بعد سماع باركلي علي (بي.بي.سي) بات من الواضح أنه فخ مصمم لتمرير اتفاق ماي المروع من خلاله، ويمكن للبعض الوقوع فيه، لكن يتعين على حزب العمال ألا يقع فيه".

أما أوليفر ليتوين النائب في حزب المحافظين الذي تقوده ماي، فكان له رأي إيجابي في اللقاء، إذ قال إن كوربين شخص يمكن الوثوق فيه للعمل مع رئيسة الوزراء بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي.

ليتوين الذي كان وراء سلسلة من التصويتات على بدائل لاتفاق الخروج الذي أعدته ماي، أكد لإذاعة (بي.بي.سي) أعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه".

ليتوين تابع "إذا تمكنا من إيجاد أرضية مشتركة بطريقة تفي بنتائج الاستفتاء وتحافظ على الوظائف والأمن وتحافظ على الاتحاد، فسيكون أمامنا طريق للمضي قدما، وعندما ننظر إليه مستقبلا سنكون فخورين بالمضي فيه".

لكن نائبا محافظا مؤيدا للخروج من الاتحاد هو "آندرو بريدجن" دعا ماي للاستقالة فورا، وقال" هي تحتاج إلى النظر مليا في المرآة، ومن أجل صالح بلدنا وديمقراطيتنا وحزب المحافظين ينبغي أن ترحل الآن".

ماي تراهن على محادثات كوربين لكسر جمود الخروج:

تيريزا ماي تعتزم تأجيل الخروج والاجتماع مع جيريمي كوربين

رئيسة الوزراء البريطانية ، قالت إنها ستطلب تأجيلا جديدا لخروج بلادها من الاتحاد الأوربي للتوافق مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين على اتفاق للخروج.

محاولة ماي تعتبر مناورة في اللحظة الأخيرة لكسر الجمود بشأن القضية التي أثارت غضب الكثيرين داخل حزبها، بعد 3 سنوات من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

بعد نحو ثلاث سنوات منذ أن صوتت بريطانيا لصالح ترك الاتحاد الأوربي في استفتاء جاءت نتيجته صادمة، لا يزال من غير الواضح كيف أو متى أو حتى ما إذا كانت بريطانيا ستترك التكتل الذي انضمت إليه في عام 1973.

في بيان من مكتبها أعد على عجل بعدما أمضت سبع ساعات في اجتماعات وزارية، أمس بشأن كيفية الخروج من متاهة الانسحاب من الاتحاد الأوربي، قالت ماي إنها ستسعى لتمديد آخر قصير الأجل للخروج إلى ما بعد 12 من أبريل/ نيسان.

الخطوة تثير إمكانية إبقاء المملكة المتحدة على علاقة اقتصادية أوثق كثيرا مع الاتحاد بعد الخروج، غير أنها قد تمزق حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي نظرا لأن نصف نواب الحزب يريدون انفصالا باتا عن التكتل.

تيريزا ماي قالت "أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نغادر الاتحاد الأوربي وأن نفعل ذلك باتفاق" وأضافت "سنحتاج لتمديد آخر للمادة 50 (إخطار الانسحاب) تمديد قصير لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقًا.

تيريزا ماي: يتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان أن نغادر في الوقت المناسب وبطريقة منظمة.

وزير يستقيل.. وكوربين سعيد بلقاء تيريزا ماي:

من جانبه قال كوربين إنه سيكون "سعيدًا للغاية" للاجتماع مع ماي وإنه لن يضع شروطا لذلك، لكنه جدد التأكيد على أن حزبه يريد الحفاظ على الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوربي ووصول بريطانيا إلى السوق الموحدة وضمان الحماية للعاملين.

كوربين أوضح أنه سيحتفظ بالحق في السعي لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة إذا أخفق أي اتفاق في نهاية المطاف في حشد أغلبية في البرلمان المنقسم بشدة.

وزير بحكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قدّم استقالته على خلفية سياستها المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، حيث اتهمها بالإخفاق في تنفيذ نتائج استفتاء .2016

نايجل أدامز قال إنه قدم استقالته كوزير لشؤون ويلز عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، أعقبته ماي بالإعلان عن سعى لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوربي، وإجراء مباحثات مع زعيم المعارضة جيرمي كوربن.

أدامز، قال في خطاب استقالته إن سعى ماي لطلب مساعدة كوربن" خطأ فادح" وأضاف" من الواضح أن الأمر سوف ينتهي بنا الآن داخل اتحاد الجمارك".

غضب المحافظين والأوربيين:

مؤيدو الاتحاد الأوربي أمام مقر البرلمان البريطاني