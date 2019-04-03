توتر في سجن النقب الإسرائيلي وأسير يرش سجّانة بالماء الساخن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الأربعاء، بأن حالة من التوتر والاستنفار تسود القسم رقم 1 في سجن النقب الصحراوي التابع للاحتلال الإسرائيلي.
التفاصيل بحسب "شؤون الأسرى":
- التوتر جاء نتيجة الاستفزازات المستمرة من قبل الإدارة للأسرى في مختلف أقسام المعتقل منذ نحو شهرين.
- قوات القمع في السجن قامت بالاعتداء على أحد الأسرى وإخراجه من القسم رقم 1 الى جهة غير معلومة، بادعاء قيامه برش احدى السجانات في القسم بالماء الساخن.
- إدارة السجن الإسرائيلية قامت بسحب كافة الأجهزة الكهربائية من داخل القسم، والمعتقل بحالة من الترقب والتوتر والاستنفار.
رعب في أوساط السجانين بسبب تهديدات الأسرى:
- مصلحة السجون الاسرائيلية قدمت لائحتي اتهام ضد اثنين من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين بسبب تهديد السجانين وضباط استخبارات السجون بالقتل، وفق زعم للقناة الثانية الإسرائيلية.
- لائحة الاتهام تضمنت كذلك إدانة الأسرى بمحاولة تنفيذ أعمال متعمدة لإدخال الخوف والرعب إلى قلوب السجانين كأداة ضغط على مصلحة السجون لوقف تشغيل جهاز منع الترددات الذي يحول دون عمل أجهزة الاتصالات الخليوية التي يستخدمها الأسرى داخل السجن.
3 سيناريوهات محتملة:
- صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إن مصلحة سجون الاحتلال، استعدت خلال الفترة الماضية لإمكانية تنفيذ عمليات داخل السجون، وذلك بشكل مشابه لعملية الطعن التي نفذها أسيران فلسطينيان داخل سجن النقب قبل حوالي أسبوعين.
- الصحيفة أضافت أن مصلحة السجون وضعت عدة سيناريوهات محتملة للعمليات، حيث تخشى مصلحة السجون من قيام الأسرى الفلسطينيين بطعن سجانين.
- الاحتلال يخشى كذلك من تنفيذ الأسرى لعملية خطف لأحد السجانين، كذلك إمكانية قيام الأسرى بإشعال الزنازين.
- الأوضاع داخل سجون الاحتلال اشتعلت خلال الفترة الماضية على خلفية قيام مصلحة السجون بتركيب أجهزة للتشويش داخل أقسام الأسرى الفلسطينيين في عدد من السجون.
- الأسرى وجمعيات حقوقية تحذر من إمكانية أن تؤدي إشعة هذه الأجهزة إلى إصابة الأسرى بأمراض مختلفة من بينها السرطان.